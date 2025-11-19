हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: 8वीं मंजिल से लटका था बच्चा, बचाने के लिए स्पाइडर मैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़ा शख्स, देखें वीडियो

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. एक बच्चा 8वीं मंजिल की खिड़की से नीचे लटका हुआ दिखता है. तभी युवक बिना किसी सहारे के मंजिल पर चढ़कर बच्चे को बचा लेता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Viral Shocking Video: कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, जब एक मिनट, एक सेकंड भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है. कुछ ऐसी ही दिल थाम देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. ये घटना एक ऊंची इमारत की है, जहां एक छोटा बच्चा 8वीं मंजिल की खिड़की से नीचे लटक रहा था और उसका हाथ किसी भी पल छूट सकता था. ऊपर मौजूद एक शख्स और एक महिला उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा लगातार नीचे फिसलता जा रहा था.

नजारा देख लोगों ने दातों तले दबा ली उंगली!

वीडियो में साफ दिखता है कि बच्चा खिड़की की ग्रिल से लटका हुआ है. ऊपर से एक आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, महिला भी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा नीचे की ओर खिसकता जा रहा है. नीचे खड़े लोग दहशत में देखते रहते हैं कि अब किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by naina.1 (@devi1236268)

उधर नीचे खड़े लोगों के बीच चीख-पुकार मची थी. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. इसी दौरान नीचे से तेजी से चढ़ता युवक धीमे-धीमे हर मंजिल को पार करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है. उसका एक-एक कदम दिल की धड़कन बढ़ा देता है. वह बिना समय गवाए, बिना किसी सहारे के नंगे हाथों 8 मंजिल ऊंची इमारत पर चढ़ना शुरू कर देता है.  

युवक ने बिना वक्त गंवाए बचाई बच्चे की जान

युवक दीवार के कोनों और खिड़कियों को पकड़कर मंजिल तक पहुंच जाता है. वहां पहुंचते ही वह बिना वक्त गंवाए बच्चे को सुरक्षित थाम लेता है और ऊपर की ओर बढ़ा देता है और नीचे मौजूद लोग राहत की लंबी सांस लेते हैं.

इस बहादुर युवक की हिम्मत को देखकर सोशल मीडिया पर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. हर कोई यही कह रहा है कि ऐसे लोग ही असल जिंदगी के हीरो होते हैं, बिना सोच-समझे किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना हर किसी के बस की बात नहीं.

Published at : 19 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
