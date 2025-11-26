Viral Shocking Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तीन लड़कियां एक चौथी लड़की के बालों की चोटी बनाने के लिए मिलकर अनोखा तरीका अपनाती हैं. वीडियो की शुरुआत में ही दिखा है कि जैसे कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है और सच में कुछ सेकंड बाद जो होता है वह देखने वाले सभी को चौंका देता है.

लड़की के बालों को तीन हिस्सों में बांटा

वीडियो में दिखाई देता है कि एक लड़की बीच में खड़ी है और उसके लंबे बालों को तीन लड़कियों ने पकड़ रखा है. पहले वे उसके बालों को बराबर-बराबर तीन हिस्सों में बांटती हैं, फिर हर लड़की एक-एक हिस्से को पकड़ लेती है. जैसे ही वे शुरुआत करती हैं, ऐसा लगता है जैसे तीनों मिलकर किसी टीम एक्टिविटी में लगी हों.

So this is the new braiding technique? The teamwork is looks hilarious pic.twitter.com/BWJS4IDfcs — originalsordinary (@originalso76094) November 24, 2025

इसके बाद वे बिलकुल उसी तरीके से बालों को इधर-उधर मोड़ने लगती हैं, जैसा कोई चोटी बनाते समय करता है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां एक व्यक्ति की जगह तीन-तीन जोड़ी हाथ मिलकर चोटी बनाने की कोशिश कर रही हैं. यह नजारा इतना मजेदार है कि वहां मौजूद बाकी लड़कियां भी हैरान होकर देखने लगती हैं और हंस पड़े बिना नहीं रह पातीं.

लोगों ने वीडियो को देखकर टीमवर्क ब्रेडिंग टेक्नीक कहा

वीडियो में लड़कियों का यह टीमवर्क कॉमेडी जैसा लग रहा है. हर बार जब एक लड़की बाल मोड़ती है तो बाकी दो तुरंत उसी ताल में आगे बढ़ती हैं. कुछ सेकंड तक यह दृश्य चलता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई फास्ट मोशन हेयरस्टाइलिंग चैलेंज चल रहा हो. लोगों ने इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट किए हैं. किसी ने इसे टीमवर्क ब्रेडिंग टेक्नीक कहा तो किसी ने लिखा कि यह दुनिया की सबसे अनोखी चोटी बनाने की कोशिश हो सकती है.