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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फ्लाइट में इंजीनियर्स का कमाल! एंटरटेनमेंट सिस्टम पर चला दिया वीडियो गेम, यात्री रह गए हैरान

Video: फ्लाइट में इंजीनियर्स का कमाल! एंटरटेनमेंट सिस्टम पर चला दिया वीडियो गेम, यात्री रह गए हैरान

यह वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि दो इंजीनियर्स ने फ्लाइट के एंटरटेनमेंट सिस्टम को इस तरह इस्तेमाल किया कि उसमें वीडियो गेम चलने लगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 Mar 2026 05:02 PM (IST)
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सोचिए आप आराम से फ्लाइट में बैठे हों, सामने स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो और अचानक वही स्क्रीन किसी वीडियो गेम का मैदान बन जाए. सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो कुछ ऐसा ही नजारा दिखा रहा है. आसमान में उड़ती फ्लाइट, शांत बैठे यात्री और अचानक टेक्नोलॉजी का ऐसा ‘जुगाड़’ कि पूरा माहौल ही बदल जाए. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि दो इंजीनियर्स ने फ्लाइट के एंटरटेनमेंट सिस्टम को इस तरह इस्तेमाल किया कि उसमें वीडियो गेम चलने लगा.

फ्लाइट में दिखा अनोखा नजारा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट के अंदर बैठे यात्री अपने-अपने स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं. तभी एक स्क्रीन पर अचानक वीडियो गेम चलता नजर आता है. आमतौर पर इन स्क्रीन पर फिल्म, म्यूजिक या फ्लाइट से जुड़ी जानकारी दिखाई जाती है, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग दिखा. यही वजह है कि आसपास बैठे यात्री भी इस अनोखे नजारे को देखकर चौंक जाते हैं.

इंजीनियर्स ने किया कमाल

दावा किया जा रहा है कि फ्लाइट में सफर कर रहे दो इंजीनियर्स ने एंटरटेनमेंट सिस्टम को किसी तरह ‘हैक’ कर लिया और उसमें गेम चला दिया. हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वास्तव में हैकिंग थी या किसी तकनीकी जुगाड़ का नतीजा. लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि इन लोगों के पास एक लैपटॉप है और उसमें कोडिंग की मदद से ये इंजीनियर्स कुछ करते दिखते हैं उसके कुछ देर बाद हाथ में वीडियो गेम का रिमोट लिए फ्लाइट के एंटरटेनमेंट सिस्टम पर गेम खेलने लगते हैं.

यात्रियों और क्रू में मची हलचल

जैसे ही यह गेम स्क्रीन पर नजर आया, आसपास बैठे लोग हैरान रह गए. कुछ यात्री मुस्कुराते हुए इसे देख रहे थे तो कुछ इसे रिकॉर्ड करने लगे. बताया जा रहा है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स भी इस नजारे को देखकर खुद को रोक नहीं पाईं और वे भी पास आकर देखने लगीं. उनके चेहरे पर भी हैरानी साफ झलक रही थी.

लोगों के मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर आ रहे कमेंट्स भी कम दिलचस्प नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये तो हवा में गेमिंग कैफे बन गया. दूसरे ने लिखा...इंजीनियर कहीं भी अपना दिमाग लगा देते हैं. वहीं एक और यूजर ने मजाक में कहा...अब अगली बार फ्लाइट में कंट्रोलर भी साथ ले जाना पड़ेगा. ऐसे फनी रिएक्शन इस वीडियो को और ज्यादा वायरल बना रहे हैं.

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सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

हालांकि इस वीडियो ने लोगों को एंटरटेन जरूर किया है, लेकिन कुछ यूजर्स ने इसे लेकर चिंता भी जताई है. उनका कहना है कि अगर वाकई में सिस्टम को हैक किया गया है, तो यह सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला हो सकता है. ऐसे में एयरलाइंस को इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 23 Mar 2026 05:02 PM (IST)
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