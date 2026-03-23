घर किराए पर लेना आजकल जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही ‘टास्क’ बन चुका है. पहले लोग बस लोकेशन, किराया और मकान की हालत देखकर फैसला कर लेते थे, लेकिन अब मामला इतना एडवांस हो गया है कि लगता है जैसे कोई इंटरव्यू क्लियर करना पड़ रहा हो. खासकर बड़े शहरों में तो किराएदार ढूंढना और मकान मिलना दोनों ही एक तरह की परीक्षा बन चुके हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और हंसने पर भी मजबूर कर दिया है. मामला है Bengaluru का, जहां एक मकान मालिक ने किराएदार को घर दिखाने से पहले ऐसी-ऐसी डिमांड रख दी कि इंटरनेट पर लोग बोले..भाई घर लेना है या नौकरी जॉइन करनी है.

व्हाट्सएप चैट ने मचाई हलचल

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने Reddit पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस चैट में मकान मालिक ने साफ कहा कि जो भी किराएदार फ्लैट देखना चाहता है, उसे पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. बस फिर क्या था, यह स्क्रीनशॉट देखते ही लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई.

घर देखने से पहले मांगे फोटो और वीडियो

मकान मालिक की सबसे चौंकाने वाली शर्त यह थी कि संभावित किराएदार को अपने मौजूदा घर की फोटो और वीडियो पहले भेजनी होगी. यानी जब तक आप यह साबित नहीं कर देते कि आप अभी कहां और कैसे रह रहे हैं, तब तक आपको नया घर देखने की इजाजत भी नहीं मिलेगी. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा अजीब लगी.

सैलरी स्लिप से लेकर फैमिली डिटेल तक की मांग

इतना ही नहीं, मकान मालिक ने किराएदार से सैलरी स्लिप, पुलिस वेरिफिकेशन, परिवार के सदस्यों की जानकारी, उनकी नौकरी और यहां तक कि मौजूदा घर छोड़ने की वजह भी पूछी. आमतौर पर ये जानकारी एग्रीमेंट के समय ली जाती है, लेकिन यहां तो शुरुआत में ही पूरा ‘डाटा पैकेज’ मांगा जा रहा था.

लोगों ने बताया जरूरत से ज्यादा दखल

सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ यूजर्स ने कहा कि आजकल सिक्योरिटी के लिए बैकग्राउंड चेक जरूरी है, लेकिन घर की फोटो और वीडियो मांगना थोड़ा ज्यादा हो गया. कई लोगों ने इसे प्राइवेसी में दखल बताया और कहा कि यह तरीका सही नहीं है.

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यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

इस मामले पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए. एक यूजर ने लिखा...भाई यह घर लेने का प्रोसेस है या इंटरव्यू राउंड. दूसरे ने कहा...अब तो लग रहा है कि रिज्यूमे भी बनाकर देना पड़ेगा. वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा...घर नहीं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं क्या. ऐसे ही फनी रिएक्शन इस मामले को और ज्यादा वायरल बना रहे हैं.

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