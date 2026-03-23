हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेंगलुरु में रेंट पर घर लेने के लिए अब सैलरी स्लिप जरूरी? मकान मालिक की डिमांड पर बोले यूजर्स, घर दे रहे हो या नौकरी

बेंगलुरु में रेंट पर घर लेने के लिए अब सैलरी स्लिप जरूरी? मकान मालिक की डिमांड पर बोले यूजर्स, घर दे रहे हो या नौकरी

मामला है Bengaluru का, जहां एक मकान मालिक ने किराएदार को घर दिखाने से पहले ऐसी-ऐसी डिमांड रख दी कि इंटरनेट पर लोग बोले..भाई घर लेना है या नौकरी जॉइन करनी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 Mar 2026 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

घर किराए पर लेना आजकल जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही ‘टास्क’ बन चुका है. पहले लोग बस लोकेशन, किराया और मकान की हालत देखकर फैसला कर लेते थे, लेकिन अब मामला इतना एडवांस हो गया है कि लगता है जैसे कोई इंटरव्यू क्लियर करना पड़ रहा हो. खासकर बड़े शहरों में तो किराएदार ढूंढना और मकान मिलना दोनों ही एक तरह की परीक्षा बन चुके हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और हंसने पर भी मजबूर कर दिया है. मामला है Bengaluru का, जहां एक मकान मालिक ने किराएदार को घर दिखाने से पहले ऐसी-ऐसी डिमांड रख दी कि इंटरनेट पर लोग बोले..भाई घर लेना है या नौकरी जॉइन करनी है.

व्हाट्सएप चैट ने मचाई हलचल

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने Reddit पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस चैट में मकान मालिक ने साफ कहा कि जो भी किराएदार फ्लैट देखना चाहता है, उसे पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. बस फिर क्या था, यह स्क्रीनशॉट देखते ही लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई.

घर देखने से पहले मांगे फोटो और वीडियो

मकान मालिक की सबसे चौंकाने वाली शर्त यह थी कि संभावित किराएदार को अपने मौजूदा घर की फोटो और वीडियो पहले भेजनी होगी. यानी जब तक आप यह साबित नहीं कर देते कि आप अभी कहां और कैसे रह रहे हैं, तब तक आपको नया घर देखने की इजाजत भी नहीं मिलेगी. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा अजीब लगी.

बेंगलुरु में रेंट पर घर लेने के लिए अब सैलरी स्लिप जरूरी? मकान मालिक की डिमांड पर बोले यूजर्स, घर दे रहे हो या नौकरी

सैलरी स्लिप से लेकर फैमिली डिटेल तक की मांग

इतना ही नहीं, मकान मालिक ने किराएदार से सैलरी स्लिप, पुलिस वेरिफिकेशन, परिवार के सदस्यों की जानकारी, उनकी नौकरी और यहां तक कि मौजूदा घर छोड़ने की वजह भी पूछी. आमतौर पर ये जानकारी एग्रीमेंट के समय ली जाती है, लेकिन यहां तो शुरुआत में ही पूरा ‘डाटा पैकेज’ मांगा जा रहा था.

लोगों ने बताया जरूरत से ज्यादा दखल

सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ यूजर्स ने कहा कि आजकल सिक्योरिटी के लिए बैकग्राउंड चेक जरूरी है, लेकिन घर की फोटो और वीडियो मांगना थोड़ा ज्यादा हो गया. कई लोगों ने इसे प्राइवेसी में दखल बताया और कहा कि यह तरीका सही नहीं है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

इस मामले पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए. एक यूजर ने लिखा...भाई यह घर लेने का प्रोसेस है या इंटरव्यू राउंड. दूसरे ने कहा...अब तो लग रहा है कि रिज्यूमे भी बनाकर देना पड़ेगा. वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा...घर नहीं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं क्या. ऐसे ही फनी रिएक्शन इस मामले को और ज्यादा वायरल बना रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 23 Mar 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बेंगलुरु में रेंट पर घर लेने के लिए अब सैलरी स्लिप जरूरी? मकान मालिक की डिमांड पर बोले यूजर्स, घर दे रहे हो या नौकरी
बेंगलुरु में रेंट पर घर लेने के लिए अब सैलरी स्लिप जरूरी? मकान मालिक की डिमांड पर बोले यूजर्स, घर दे रहे हो या नौकरी
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में इंजीनियर्स का कमाल! एंटरटेनमेंट सिस्टम हैक कर चला दिया वीडियो गेम, यात्री रह गए हैरान
फ्लाइट में इंजीनियर्स का कमाल! एंटरटेनमेंट सिस्टम हैक कर चला दिया वीडियो गेम, यात्री रह गए हैरान
ट्रेंडिंग
नदी किनारे इश्क फरमा रहा था कपल, तभी लट्ठ लेकर पहुंच गया लड़की का पिता, जमकर हुई जूतम पैजार, वीडियो वायरल
नदी किनारे इश्क फरमा रहा था कपल, तभी लट्ठ लेकर पहुंच गया लड़की का पिता, जमकर हुई जूतम पैजार
ट्रेंडिंग
पत्नी ने धोखा दिया तो भीख मांगने पर मजबूर हुआ हरियाणवी फिल्म का हीरो! वीडियो वायरल
पत्नी ने धोखा दिया तो भीख मांगने पर मजबूर हुआ हरियाणवी फिल्म का हीरो! वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

TATA Altroz iCNG Range Test | Auto Live #tata #altroz
Iran Israel War: Trump अगला प्लान, फिर मिडिल ईस्ट में मचेगा बवाल? | World War3 | Middle East War
TATA Altroz : 42,000 Plus km Ownership Review | Auto Live #tata #altroz
Dhurandhar: The Revenge – बड़े साहब (दानिश इक़बाल) का असली खेल | संकल्प Web Series ft:Dishaa Jhaa & Reshu Nath
Chitra Tripathi: जंग सच में रुक गई या फिर Trump चलेंगे कोई नई चाल? | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की मौत, CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
प्रयागराज: कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की मौत, CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
विश्व
ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत
ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत
क्रिकेट
IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतने के 5 सबसे बड़े दावेदार, किसी भी बॉलिंग अटैक को कर सकते हैं ध्वस्त
IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतने के 5 सबसे बड़े दावेदार, किसी भी बॉलिंग अटैक को कर सकते हैं ध्वस्त
आईपीएल 2026
मुजारबानी के बाद दासुन शनाका ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, IPL की पूर्व चैंपियन टीम में मारी एंट्री
मुजारबानी के बाद दासुन शनाका ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, IPL की पूर्व चैंपियन टीम में मारी एंट्री
बॉलीवुड
बादशाह के 'टटीरी' गाने पर बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस ने हटवाए 154 वीडियो-703 रील्स
बादशाह के 'टटीरी' गाने पर बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस ने हटवाए 154 वीडियो-703 रील्स
नौकरी
UP Police Recruitment 2026: यूपी पुलिस के नौकरी का मौका, 1933 पदों के लिए अक्टूबर-नवंबर में होगी परीक्षा, जानें किस विभाग में कितने पद खाली?
यूपी पुलिस के नौकरी का मौका, 1933 पदों के लिए अक्टूबर-नवंबर में होगी परीक्षा, जानें किस विभाग में कितने पद खाली?
ट्रेंडिंग
नदी किनारे इश्क फरमा रहा था कपल, तभी लट्ठ लेकर पहुंच गया लड़की का पिता, जमकर हुई जूतम पैजार, वीडियो वायरल
नदी किनारे इश्क फरमा रहा था कपल, तभी लट्ठ लेकर पहुंच गया लड़की का पिता, जमकर हुई जूतम पैजार
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget