बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट हो रही वायरल, नंबर देख यूजर्स ले रहे मजे

सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट काफी वायरल हो रही है और इंटरनेट यूजर्स अब शाहरुख से ज्यादा उनके मार्क्स की चर्चा कर रहे हैं. मार्कशीट दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज की है जिसमें शाहरुख खान को 12वीं कक्षा में मिले नंबर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं. अक्सर अपने रोमांस और कूल पर्सनालिटी को लेकर चर्चा में रहने वाले शाहरुख खान इस बार मार्कशीट की वजह से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं.

शाहरुख खान की 12th की मार्कशीट हो रही वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़े जोरों से वायरल हो रही है जिसे हर कोई जमकर शेयर कर रहा है. हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की इंटर वाली मार्कशीट की. जहां शाहरुख खान की पसंद-नापसंद, रहने के तौर तरीके और भी काफी सारी चीजों पर उनके फैंस की नजरें रहती हैं तो वहीं इस बार उनके फैंस को शाहरुख की इंटर मार्कशीट को लेकर भी काफी उत्साह है. ऐसे में उन्हें 12वीं में मिले नंबर्स अब इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस का विषय बन गए हैं. इंटरनेट पर चर्चा इस बात को लेकर बंट गई है कि शाहरुख को उनके टैलेंट के दम पर जज किया जाए या फिर पढ़ाई के. हालांकि शाहरुख जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के भी छात्र रहे हैं.

किस विषय में कितने मिले नंबर

आपको बता दें कि शाहरुख खान को गणित में 100 में से 75 नंबर मिले तो वहीं फिजिक्स में शाहरुख को 100 में से 78 अंक मिले थे. अगर बात करें इंग्लिश की तो शाहरुख को 100 में से 57 अंक मिले हैं जैसा कि वायरल मार्कशीट में दिखाया गया है. शाहरुख खान की बाकी जानकारी भी मार्कशीट में दिख रही है जिसमें उनके पिता का नाम, शाहरुख की डेट ऑफ बर्थ और कॉलेज का नाम दिया हुआ है. हालांकि एबीपी इस मार्कशीट की पुष्टि नहीं करता है.

यूजर्स के बीच अंकों को लेकर शुरू हुई बहस

मार्कशीट सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई लोगों के बीच तुरंत चर्चाएं शुरू हो गईं. इंटरनेट यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा...शाहरुख भाई एक्टिंग में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी कमाल के रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले किंग खान अंग्रेजी विषय में थोड़ा पीछे रह गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नंबर्स मायने नहीं रखते, आपका टैलेंट काम आता है.