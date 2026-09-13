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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसीमा हैदर ने किया शानदार डांस, सचिन की एंट्री ने उड़ाए यूजर्स के होश

सीमा हैदर ने किया शानदार डांस, सचिन की एंट्री ने उड़ाए यूजर्स के होश

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर अपने सबसे छोटे बेटे को गोद में लेकर डांस करती दिखाई दे रही है. इस दौरान वो जमीन पर बैठी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Sep 2026 02:27 PM (IST)
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जब बात होती है भारत पाकिस्तान की मोहब्बत की तो सोशल मीडिया पर केवल एक ही चेहरा है जो इस टर्म को अच्छे से भुना पाता है और वो है सीमा सचिन की जोड़ी. जी हां, पब्जी से शुरू हुई दोस्ती जब प्यार में बदली तो सीमा और सचिन फेमस हो गए. अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा मीणा अपने सबसे छोटे बेटे को गोद में लेकर बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही है. वीडियो में सीमा के एक्सप्रेशंस और सचिन मीणा की एंट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है.

सीमा हैदर ने बच्चे को गोद में ले किया डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर अपने सबसे छोटे बेटे को गोद में लेकर डांस करती दिखाई दे रही है. इस दौरान वो जमीन पर बैठी है और उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है. बच्चे को लेकर सीमा हैदर रील बनाती दिखाई दे रही है. इस दौरान सीमा के एक्सप्रेशंस और लुक लोगों का दिल जीत रहे हैं. सीमा हैदर का यह अंदाज सचिन मीणा को इतना पसंद आ जाता है कि सचिन भी डांस करने से खुद को रोक नहीं पाता और फिर हीरो की तरह एंट्री लेता है.

सचिन की एंट्री ने उड़ाए होश

वीडियो में दिख रहा है कि गाने में जैसे ही मेल सिंगर के बोल आते हैं वैसे ही सचिन की एंट्री किसी हीरो की तरह होती है और दोनों मिलकर जमकर डांस करते हैं. इस इंटरनेशनल कपल का यही अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोग अब इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते दिखाई दे रहे हैं.

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यूजर्स को खूब पसंद आ रहा दोनों का अंदाज

वीडियो को Seema Meena नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं किस्मत, सचिन तो सचिन ही है. एक और यूजर ने लिखा...बच्चे को गोद में तो ले लिया कहीं उसकी गर्दन में झटका न आ जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या डांस किया है सीमा ने मजा आ गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 02:27 PM (IST)
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