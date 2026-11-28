अक्सर कहा जाता है कि किसी की मदद करने के लिए बड़ी-बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा प्रयास भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है. दया और अपनापन दिखाने के लिए भाषा या शब्दों की भी जरूरत नहीं होती. कई बार बेजुबान जानवर अपने व्यवहार से ऐसी सीख दे जाते हैं, जिसे समझने में इंसानों को भी वक्त लग जाता है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल रहा है, जिसमें एक डॉगी ने प्यासे कबूतर के प्रति ऐसी दरियादिली दिखाई कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इस वीडियो ने कई यूजर्स के दिल जीत लिए हैं और उन्हें इंसानियस सिखाने की कोशिश की है.

प्यासे कबूतर को देखकर डॉगी ने दिखाई दरियादिली

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कबूतर पानी की तलाश में नजर आता है. उसे एक बर्तन में पानी दिखाई देता है, जिसमें एक डॉगी के लिए पानी रखा हुआ है. कबूतर धीरे-धीरे बर्तन के पास पहुंचता है और उसमें से पानी पीने लगता है. इस दौरान वहां मौजूद डॉगी की नजर भी उस पर पड़ती है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में कई जानवर अपने खाने-पीने की चीजों के पास किसी दूसरे जानवर को देखकर उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस वीडियो में डॉगी का व्यवहार बिल्कुल अलग दिखाई देता है. वह कबूतर को पानी पीते देखकर नाराज नहीं होता, बल्कि उसके प्रति अपनापन दिखाता है. यहीं नहीं इसके बाद वह कबूतर के लिए खाना भी लेकर आता है.

♥️♥️♥️♥️ Animality is better than Humanity 🥰🥰🥰🥰 https://t.co/kuXV4Bcr4f — देशभक्त ( मैं हिंदू हूँ) गर्व से कहो हम हिंदू है🚩 (@Kamalakar_7777) November 27, 2026

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इंसानियत का मतलब सिखाया

वीडियो में डॉगी और कबूतर के बीच का यह प्यारा दृश्य देखने को मिलता है. एक तरफ कबूतर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहा है, तो दूसरी तरफ डॉगी उसके लिए खाने का इंतजाम करता दिखाई देता है. बेजुबान जानवरों के बीच ऐसा व्यवहार देखकर लोगों को काफी हैरानी हो रही है. डॉग जैसे जानवर अक्सर कबूतर जैसे पक्षियों को अपना खाना बना लेते हैं. लेकिन यह वीडियो तो कुछ और ही नजारा यूजर्स के सामने रखती है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स डॉगी के व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों को यह वीडियो बेहद इमोशनल कर रहा है. यूजर्स का कहना है कि बेजुबान जानवर भी दूसरों की जरूरत और परेशानी को समझ सकते हैं. वहीं कुछ यूजर्स इसे जानवरों में दिखाई देने वाला ऐसा अपनापन इंसानों के लिए भी एक सीख के रूप में देख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि इंटरनेट का सबसे अच्छा वीडियो है यह. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि डॉग बेहद समझदार जानवार होता है.

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