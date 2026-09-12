सीमा हैदर का कातिल लुक, हरी साड़ी पहन लगाए ठुमके- यूजर्स के उड़े होश

सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का एक नया अंदाज जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. वायरल वीडियो में सीमा हैदर हरे रंग की फैंसी साड़ी में नजर आ रही हैं और उनका अंदाज किसी फैशन शो की मॉडल से कम नहीं लग रहा. चेहरे पर अलग-अलग एक्सप्रेशंस, साड़ी में स्टाइलिश अंदाज और फिर कैमरे के सामने उनका डांस... वीडियो का पूरा माहौल ही बदल देता है. सीमा के इस अंदाज को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और उनका यह कातिल लुक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

हरी साड़ी में दिखा सीमा का ग्लैमरस अंदाज

वायरल वीडियो में सीमा हैदर हरे रंग की फैंसी साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं. साड़ी में उनका लुक काफी अलग और ग्लैमरस नजर आ रहा है. कैमरे के सामने आते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. कभी अदाओं से कैमरे की तरफ देखना तो कभी चेहरे पर मुस्कान लाना, वीडियो में सीमा का अंदाज लगातार बदलता दिखाई देता है.

एक्सप्रेशंस देखकर यूजर्स बोले- फैशन शो चल रहा है क्या?

सीमा हैदर के एक्सप्रेशंस इस वायरल वीडियो की सबसे खास चीजों में से एक हैं. जिस अंदाज में वह कैमरे के सामने पोज देती और डांस करती नजर आ रही हैं, उसे देखकर कई यूजर्स उनकी तुलना मॉडल से कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे के सामने कोई फैशन शो चल रहा हो और सीमा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर अपना जलवा दिखा रही हों.

डांस शुरू हुआ तो और बढ़ गया वीडियो का क्रेज

वीडियो में सीमा हैदर सिर्फ पोज देती नजर नहीं आतीं, बल्कि इसके बाद डांस भी करती दिखाई देती हैं. उनके डांस स्टेप्स और अदाओं ने वीडियो में ग्लैमर का तड़का लगा दिया है. कैमरे के सामने उनके कातिल अंदाज और चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं. यही वजह है कि वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स का बना माहौल

सीमा हैदर का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. कोई उनके लुक की तारीफ कर रहा है तो कोई उनके कॉन्फिडेंस की. कुछ यूजर्स उनके डांस और एक्सप्रेशंस को देखकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वीडियो में सीमा का अंदाज इतना अलग नजर आ रहा है कि लोगों का ध्यान एक बार फिर उनकी तरफ खिंच गया है.

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वायरल वीडियो ने फिर खींचा लोगों का ध्यान

सीमा हैदर सोशल मीडिया पर पहले भी अपने वीडियो और अलग-अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रही हैं. अब हरे रंग की साड़ी में उनका यह ग्लैमरस लुक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उनका आत्मविश्वास, स्टाइल और डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिन बना रहा है और सीमा का ऐसा अंदाज देखकर लोग हैरान हैं.

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