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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया

गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स इलाके में महिला बाइक राइडर को कार सवार युवकों ने टक्कर मारकर गिरा दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. युवती ने कार्रवाई की मांग की है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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हरियाणा में रविवार सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स इलाके में महिला बाइक राइडर को टक्कर मारकर गिराने का मामला सामने आया है.सिया नामक युवती स्पोर्ट्स बाइक राइडर है. रविवार को दोस्तों के साथ राइड पर निकली थी कि पॉश इलाके में एक कार में सवार युवकों ने पहले उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन जब वो नहीं रुकी तो टक्कर मारकर उसे गिरा दिया. यह पूरा घटनाक्रम सिया के एक्शन कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

कार नंबर से आरोपियों की पहचान हो रही है, लोगों ने गुरुग्राम में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. गनीमत ये रही कि सिया ने सेफ्टी गियर पहने थे इसलिए उसको कोई गंभीर चोट नहीं आई.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में मंदिर तोड़े जाने पर महापंचायत, प्रशासन पर भड़के लोग

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सिया रविवार को अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर राइड के लिए निकली थी. जब वो दोस्तों के सतह गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रही थी, तभी एक तेज रफ़्तार कार उसके बराबर में आकर चलने लगी. वीडियो में कार में बैठे युवक नशे में लग रहे थे और सिया को रुकने का इशारा करने लगे. सिया ने सावधानी बरतते हुए बाइक न रोककर आगे बढ़ा दिया. 

इसके बाद आरोपियों ने कार सिया के पीछे दौड़ा दी, और उसको टक्कर मारकर गिरा दिया. यह पूरा घटनाक्रम सिया के बाइक में लगे एक्शन कैमरे और उसके हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो गया. चूंकि सिया ने सेफ्टी गियर राइडिंग के दौरान पहन रखे थे इसलिए उसे गंभीर चोट नहीं आई. उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की है.

दोस्तों ने कार का पीछा किया 

सिया के दोस्तों ने कार का पीछा किया लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण कार तेजी से फरार हो गयी. सिया के मुताबिक सुबह के वक्त ट्रैफिक कम था, वरना अगर ट्रैफिक होता तो उसे किसी वाहन से गंभीर चोट लग सकती थी. उसने कार का नंबर से वाहन मालिक की डिटेल शेयर भी की है. लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

यह भी पढ़ें: हरियाणा की हवा बनी जानलेवा, 7 साल में 25 हजार से अधिक लोगों की मौत

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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