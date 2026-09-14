गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक

गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक

'रामायण' अपने म्यूजिकल कैंपेन की आधिकारिक शुरुआत 'जय जय राम' गाने की रिलीज के साथ करेगी. उससे पहले मेकर्स ने फिल्म के गाने का पोस्टर रिलीज कर दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर मच अवेटेड पौराणिक और पैन-इंडिया फिल्म 'रामायण' का पहला गाना 'जय जय राम' जल्द ही रिलीज होने वाला है. उससे  पहले मेकर्स ने  'सिया राम' का पोस्टर रिलीज कर दिया है.  गौरतलब है कि 'रामायण' का पहला गाना, फिल्म के म्यूजिकल कैंपेन की शुरुआत होगी. 

गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'सिया राम' का पोस्टर
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' अपनी रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर सुबह 7:30 बजे 'सिया राम' पोस्टर की रिलीज के साथ मेकर्स ने फिल्म के म्यूजिकल कैंपेन की शुरुआत की.

मेकर्स के मुताबिक भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ फिल्म के म्यूजिकल सफर की शुरुआत करना किसी भी काम का शुभ आगाज है. मोशन पोस्टर का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत शानदार है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं. अब फैन्स फिल्म के पहले गाने का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही रिलीज होने वाला है. 

 

 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-दूसरे संडे भी 'मिर्जापुर द मूवी' ने काट दिया बवाल, जानें- 200 करोड़ छूने से है कितनी दूर?

'रामायण'  का 'जय जय राम' सॉन्ग जल्द होगा रिलीज
बता दें कि 'रामायण'  का'जय जय राम' को एआर रहमान ने कंपोज किया है और इसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी आवाज दी है. यह गाना 'रामायण' के म्यूजिकल कैंपेन की शुरुआत है, जो फिल्म के प्रमोशन का एक अहम हिस्सा होगा. लेकिन उससे पहले 'सिया राम' पोस्टर पर एक नजर डालें.

मेकर्स ने की थी अनाउंसमेंट
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'सिया राम' पोस्टर और पहले गाने के लॉन्च की घोषणा अनाउंसमेंट की थी. इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "हर शुभ शुरुआत प्रार्थना से होती है. इस गणेश चतुर्थी पर, रामायण का म्यूजिकल सफर सुबह 7:30 बजे हमारे 'सिया राम' पोस्टर के रिलीज के साथ शुरू हो रहा है. इसके तुरंत बाद, हमारा पहला म्यूजिकल तोहफा, 'जय जय राम' आएगा. संगीत: एआर रहमान, बोल: डॉ. कुमार विश्वास, सिंगर श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह."


गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक

 

'रामायण' की स्टार कास्ट
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित, 'रामायण' दो पार्ट्स में रिलीज होगी. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम की भूमिका निभाई है जबकि साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आएंगी और यश रावण के रूप में दिखेंगे. वहीं बाकी की कास्ट में लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे और हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे. 

'रामायण पार्ट 1' कब रिलीज होगी?
 बता दें कि नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की गई रामायण को दो पार्ट्स वाली फिल्म के तौर पर प्लान किया गया है. पहला भाग दुनिया भर में 6 नवंबर, 2026 को दिवाली के आसपास रिलीज होने वाला है. वहीं ये फिल्म में भारत में 8 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी. 'रामायण' का दूसरा भाग 2027 में दिवाली के दौरान रिलीज़ होने वाला है।

 

ये भी पढ़ें:-कभी ट्रेन में गाते थे आयुष्मान खुराना, फिल्म के लिए ऑडिशन देने गए तो डायरेक्टर ने भगाया

 

Published at : 14 Sep 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana
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