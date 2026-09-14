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गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत

Viral Video: आर्थिक तंगी से मजबूर होकर शोभन ने साल 2023 में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली. लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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जिंदगी जब एक के बाद एक झटके देती है तो अक्सर इंसान के मन में हार मानने या सब कुछ छोड़कर छिप जाने का ख्याल आता है. कोलकाता के रहने वाले 40 वर्षीय शोभन चक्रवर्ती ने हालात के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया. कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाले गए शोभन आज अपनी उसी जादुई आवाज के दम पर अपनी जिंदगी को दोबारा संवार रहे हैं और उनकी यह प्रेरणादायक कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

कोरोना महामारी में छूटा संगीत का काम

शोभन चक्रवर्ती एक पेशेवर और प्रशिक्षित 'रवींद्र संगीत' गायक हैं, जिन्हें तबला बजाने का भी अच्छा ज्ञान है. लॉकडाउन और महामारी से पहले उनके पास संगीत और पढ़ाई पढ़ने वाले कई छात्र थे. वह गरीब बच्चों को मुफ्त में भी पढ़ाते थे. लेकिन कोरोना के दौर में धीरे-धीरे उनके सभी स्टूडेंट्स छूट गए और कमाई का जरिया बंद हो गया.

नौकरी बचाने गए थे, लेकिन गाना गाने पर मिली बर्खास्तगी

आर्थिक तंगी से मजबूर होकर शोभन ने साल 2023 में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली. लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था. इस साल जुलाई में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह अपनी ड्यूटी के दौरान 'रवींद्र संगीत' गाते नजर आ रहे थे. वीडियो वायरल होते ही कंपनी ने उन्हें गार्ड की नौकरी से निकाल दिया. कुछ ही साल के भीतर पहले ट्यूशन छूटी और फिर गार्ड की नौकरी भी चली गई.

जिस आवाज ने छीनी नौकरी, वही बनी सहारा

नौकरी जाने के बाद शोभन की आपबीती और उनका गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और इंटरनेट पर उनके सपोर्ट में आ खड़े हुए. अब वही सुरीली आवाज, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाला गया था, उन्हें एक नई पहचान और काम दिला रही है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का मिला जबरदस्त प्यार

एक इंटरव्यू में अपनी कहानी साझा करते हुए शोभन ने बताया कि भले ही उनके जीवन में कठिन समय आया, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा. आज लोग उनके टैलेंट की सराहना कर रहे हैं और उन्हें गाने के मौके मिल रहे हैं. शोभन की यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके पास टैलेंट और धैर्य है, तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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