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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Cauliflower: फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली

How To Store Cauliflower: फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली

Food Storage Tips: खरीदते समय ऐसी गोभी चुनें जिसका सिरा सख्त और अच्छी तरह टाइट हो. उस पर भूरे या काले धब्बे नजर न आ रहे हों और फूल बहुत ज्यादा टूटे या बिखरे हुए न लगें.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Sep 2026 10:13 AM (IST)
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How To Store Cauliflower In Fridge To Keep Fresh: गोभी ऐसी सब्जी है जिसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे सब्जी बनाने से लेकर रोस्ट करने, पुलाव या पास्ता में डालने और यहां तक कि सूप बनाने तक कई तरीकों से खाया जाता है. लेकिन इसे खरीदकर घर लाने के बाद सबसे बड़ी परेशानी इसे लंबे समय तक ताजा रखना होती है. कई बार गोभी को फ्रिज में रखने के बावजूद कुछ ही दिनों में वह ढीली और मुरझाई हुई नजर आने लगती है. उसकी सफेदी और क्रंच भी पहले जैसा नहीं रहता. इसकी वजह अक्सर फ्रिज नहीं, बल्कि गोभी को स्टोर करने का गलत तरीका होता है. अगर आप चाहते हैं कि गोभी कई दिनों तक ताजी, कुरकुरी और अच्छी बनी रहे, तो इसे फ्रिज में रखने से पहले और बाद में कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

खरीदते समय ही अच्छी गोभी चुनें

गोभी को ज्यादा दिनों तक ताजा रखने की शुरुआत बाजार से ही हो जाती है. खरीदते समय ऐसी गोभी चुनें जिसका सिरा सख्त और अच्छी तरह टाइट हो. उस पर भूरे या काले धब्बे नजर न आ रहे हों और फूल बहुत ज्यादा टूटे या बिखरे हुए न लगें. गोभी सिर्फ सफेद रंग की ही नहीं होती. इसकी कुछ किस्में हरे, बैंगनी और नारंगी रंग में भी मिलती हैं. रोमैंस्को गोभी की बनावट भी थोड़ी अलग होती है और इसका स्वाद हल्का मीठा हो सकता है. पूरी गोभी खाने योग्य होती है, जिसमें इसके डंठल और बाहर की पत्तियां भी शामिल हैं.


How To Store Cauliflower: फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली

पूरी गोभी ज्यादा दिन रहती है ताजा

अगर आपको गोभी कई दिनों तक रखनी है, तो पूरी गोभी खरीदना कटे हुए फूलों की तुलना में बेहतर विकल्प है. सही तरीके से रखी गई पूरी गोभी फ्रिज में करीब 7 से 10 दिन तक चल सकती है. वहीं पहले से कटे हुए गोभी के फूल आमतौर पर 3 से 5 दिन तक ही अच्छे रह पाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोभी काटते ही उसका ज्यादा हिस्सा हवा के संपर्क में आ जाता है. इससे उसमें मौजूद नमी तेजी से कम होने लगती है और गोभी जल्दी नरम या मुरझाई हुई लग सकती है.


How To Store Cauliflower: फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली

फ्रिज में रखने से पहले गोभी न धोएं

यह गलती काफी लोग करते हैं. गोभी बाहर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन इसके फूलों के बीच बहुत सारी छोटी-छोटी जगह होती हैं, जहां पानी आसानी से फंस सकता है. अगर धोने के बाद इसे अच्छी तरह सुखाए बिना फ्रिज में रख दिया जाए, तो अतिरिक्त नमी इसके जल्दी खराब होने की वजह बन सकती है. इसलिए गोभी को स्टोर करने से पहले धोने के बजाय इस्तेमाल करने से ठीक पहले धोना बेहतर है. पकाने से पहले इसे अच्छी तरह साफ करके ही इस्तेमाल करें.

प्लास्टिक में कसकर पैक करके न रखें

बाजार से आने वाली गोभी अक्सर प्लास्टिक रैप में कसकर पैक होती है. इसे उसी तरह फ्रिज में रखने के बजाय पैकिंग को ढीला करना बेहतर है. पूरी गोभी को ऐसी ढीली थैली में रखें जिसमें थोड़ी हवा आने-जाने की जगह हो या छोटे छेद हों. गोभी का डंठल ऊपर की तरफ रखें, ताकि फूलों के बीच नमी जमा न हो. इससे गोभी को ज्यादा समय तक अच्छी स्थिति में रखने में मदद मिल सकती है. अगर आपने गोभी पहले से काट ली है, तो उसके फूलों को भी ऐसी ही पैकिंग में रखें. बाजार से मिली पैकिंग में ही रखने पर भी उसमें हवा के लिए कुछ छोटे छेद किए जा सकते हैं. अतिरिक्त नमी सोखने के लिए बैग में एक-दो सूखे पेपर टॉवल रखे जा सकते हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा पेपर टॉवल लगाकर गोभी को पूरी तरह लपेटना सही नहीं है. थोड़ी हवा का आना-जाना जरूरी है.

ज्यादा दिनों के लिए गोभी को ऐसे करें फ्रीज

अगर घर में जरूरत से ज्यादा गोभी आ गई है और जल्दी इस्तेमाल नहीं होने वाली, तो इसे फ्रीजर में रखा जा सकता है. लेकिन कच्ची गोभी को सीधे फ्रीज करने के बजाय पहले थोड़ी तैयारी करना जरूरी है. सबसे पहले गोभी को छोटे-छोटे फूलों में काटें और थोड़ी देर के लिए ब्लांच करें. इसके बाद इसे ठंडे पानी में डालकर जल्दी ठंडा करें. पानी अच्छी तरह निकालने के बाद गोभी को एयरटाइट फ्रीजर बैग में भरकर रखें. कच्ची गोभी को सीधे फ्रीज करने पर उसमें मौजूद पानी जमकर इसकी कोशिकाओं की बनावट को प्रभावित कर सकता है. बाद में पकाने पर गोभी जरूरत से ज्यादा नरम या गली हुई लग सकती है. सही तरीके से फ्रीज की गई गोभी करीब एक साल तक रखी जा सकती है.

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मुरझाई गोभी को दोबारा करें फ्रेश

अगर गोभी सही तरीके से स्टोर न होने की वजह से थोड़ी रबर जैसी या ढीली हो गई है, तो उसे तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. इसे करीब 30 मिनट तक ठंडे पानी में डुबोकर रखने की कोशिश करें. इससे उसमें कुछ ताजगी वापस आ सकती है. हालांकि, यह तरीका गोभी को पूरी तरह पहले जैसा नहीं बना सकता. अगर वह बहुत ज्यादा नरम हो चुकी है, तो उसे सब्जी, सूप, सॉस या किसी दूसरे पकवान में इस्तेमाल किया जा सकता है.

पकी हुई गोभी को अलग तरीके से रखें

पकाने के बाद गोभी को स्टोर करने का तरीका भी अलग होता है. पकी हुई गोभी को फ्रिज में रखने से पहले उसे सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें. गर्म गोभी को तुरंत बंद डिब्बे में रखने पर अंदर भाप और कंडेनसेशन बन सकता है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकती है. ठंडी होने के बाद इसे ढक्कन वाले एयरटाइट कंटेनर में रखें. इस तरह गोभी की नमी बनी रहने के साथ फ्रिज की दूसरी चीजों की गंध भी इसमें आसानी से नहीं आएगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Cauliflower Home Tips Cauliflower Storage
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