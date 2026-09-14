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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक जीप पर पूरा मोहल्ला, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर वालों को आएगी शर्म; देखें वीडियो

एक जीप पर पूरा मोहल्ला, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर वालों को आएगी शर्म; देखें वीडियो

एक छोटी सी जीप में बड़ी संख्या में लोगों को बैठाकर सफर करने का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. नजारा देखकर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए और पुराने दिन याद किए.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 14 Sep 2026 12:57 PM (IST)
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आज के समय में लोग परिवार के साथ बड़ी और महंगी गाड़ियों में सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वायरल हो रहा एक वीडियो आपको पुराने देसी अंदाज की याद दिला देगा. ये अंदाज आपने शायद ही देखा होगा. वीडियो में एक छोटी सी जीप पर इतनी ज्यादा सवारी दिखाई दे रही है कि पहली नजर में देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

पूरा नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक जीप में पूरा मोहल्ला ही सफर पर निकल पड़ा हो. वीडियो सामने आते ही लोग इसे खुद से जोड़ने लगे. सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट्स ने इस वीडियो को और दिलचस्प बना दिया है.

एक जीप में इतनी सवारी कि देखकर रह जाएंगे दंग

वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान जीप में बैठे लोगों की संख्या खींचती है. छोटी सी गाड़ी में कई लोग एक साथ सफर करते दिखाई दे रहे हैं. कोई जीप के ऊपर बैठा है तो कोई इधर-उधर लटक रहा है.और इस सफर में सारे लोग खुश नजर आते हैं. आगे से लेकर पीछे तक लोग नजर आते हैं और पूरा नजारा देखकर लगता है की जीप में इतने लोग भी बैठ सकते हैं. आज जहां लोग एक-दो लोगों के साथ भी बड़ी SUV पसंद करते हैं, वहीं इस वीडियो में एक ही जीप कई लोगों की सवारी बनी हुई है. इसी वजह से वीडियो देखने वाले लोग इसे मजेदार बता रहे हैं.

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यूजर्स बोले- हमारे यहां आज भी चलती है ऐसी जीप

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने बताया कि ऐसी सवारी उनके इलाकों में अभी भी देखने को मिल जाती है. एक यूजर ने लिखा की आज भी चलती है बहुत सी जगहों पर. एक और ने कहा कि ये हमारे इधर बहुत चलती है. एक और यूजर ने मजकिया अंदाज में कहा कि थोड़े और लोग बैठ सकते हैं. यानी यह नजारा कई लोगों के लिए नया नहीं था. वीडियो ने उन लोगों को अपने गांव की याद दिला दी, जहां एक ही गाड़ी में कई लोग साथ सफर कर लिया करते थे. कुछ यूजर्स ने वीडियो को अपने पुराने सफर से जोड़कर मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा, भाई हम भी ऐसे बहुत लटक कर गए है. 

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 14 Sep 2026 12:57 PM (IST)
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