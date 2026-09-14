BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'

पूर्व भाजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष एनएल नरेंद्र बाबू रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. भारत जोड़ो कन्वेंशन में आयोजित पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री रामलिंगारेड्डी, गारंटी योजनाओं की क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एचएम रेवन्ना, पूर्व मंत्री रानी सतीश, केपीसीसी मीडिया विभाग के अध्यक्ष रमेश बाबू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमंतरायप्पा, पूर्व मेयर रमेश समेत कई नेता मौजूद रहे.

भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आए नरेंद्र बाबू

नरेंद्र बाबू ने शुक्रवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के साथ प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया था. उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए लंबे समय तक काम किया. नरेंद्र बाबू पिछड़े वर्ग के तिगाला समुदाय के प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं. भाजपा छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि वह अवसरवादी राजनीति नहीं करते. उनके मुताबिक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के 10 साल भाजपा को दिए, लेकिन उन्हें उचित पद और सम्मान नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार इंतजार कराया गया और पार्टी ने उन्हें तथा उनके समर्थकों को राजाजीनगर और महालक्ष्मी लेआउट में नजरअंदाज किया.

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