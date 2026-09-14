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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'

BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'

पूर्व भाजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष एनएल नरेंद्र बाबू रविवार को भारत जोड़ो कन्वेंशन के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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पूर्व भाजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष एनएल नरेंद्र बाबू रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. भारत जोड़ो कन्वेंशन में आयोजित पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री रामलिंगारेड्डी, गारंटी योजनाओं की क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एचएम रेवन्ना, पूर्व मंत्री रानी सतीश, केपीसीसी मीडिया विभाग के अध्यक्ष रमेश बाबू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमंतरायप्पा, पूर्व मेयर रमेश समेत कई नेता मौजूद रहे.

भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आए नरेंद्र बाबू

नरेंद्र बाबू ने शुक्रवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के साथ प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया था. उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए लंबे समय तक काम किया. नरेंद्र बाबू पिछड़े वर्ग के तिगाला समुदाय के प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं. भाजपा छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि वह अवसरवादी राजनीति नहीं करते. उनके मुताबिक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के 10 साल भाजपा को दिए, लेकिन उन्हें उचित पद और सम्मान नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार इंतजार कराया गया और पार्टी ने उन्हें तथा उनके समर्थकों को राजाजीनगर और महालक्ष्मी लेआउट में नजरअंदाज किया.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 11:40 AM (IST)
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