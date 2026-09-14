ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगाय की मूर्ति को मां समझ दूध पीने लगा बछड़ा, वीडियो देख इंटरनेट गदगद

गाय की मूर्ति को मां समझ दूध पीने लगा बछड़ा, वीडियो देख इंटरनेट गदगद

सोशल मीडिया पर एक बछड़े का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क किनारे लगी गाय की मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पीने की कोशिश करता नजर आ रहा है. बछड़े की मासूमियत से गदगद हुआ इंटरनेट.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 14 Sep 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े भावुक वीडियो अक्सर लोगों का दिल छू जाते हैं, और ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. एक्स यूजर रोहित पटेल ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें एक छोटा बछड़ा सड़क किनारे लगी गाय की एक मूर्ति को असली गाय समझकर उसका दूध पीने की कोशिश करता नजर आ रहा है. यह वीडियो 12 सितंबर को दोपहर 2:03 बजे पोस्ट किया गया, और कुछ ही घंटों में 66 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

मूर्ति के आगे मासूमियत से खड़ा रहा बछड़ा

वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की सजी धजी गाय की मूर्ति सड़क किनारे रखी नजर आती है, जिसके सामने एक असली छोटा बछड़ा खड़ा होकर दूध पीने की कोशिश करता दिखता है. बछड़े को शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह जिसे अपनी मां समझ रहा है, वह असल में सिर्फ एक पत्थर या धातु की मूर्ति है.

यह भी पढ़ें:धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे

दिल छूले लेने वाला लम्हा

सबसे ज्यादा दिल छूने वाला पल तब आता है जब बछड़ा मूर्ति के पैरों के बीच अपना सिर घुसाकर ठीक उसी जगह मुंह लगाता है, जहां से आमतौर पर एक असली गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है. वह बार बार कोशिश करता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर दोबारा वही तरीका दोहराता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि अगली बार शायद दूध मिल ही जाएगा. यह लम्हा इतना प्यारा और सच्चा लगता है कि देखने वाले को रोंगटे खड़े कर देने वाली गूजबम्प्स फीलिंग होने लगती है, क्योंकि यह सिर्फ एक जानवर की हरकत नहीं है बल्कि मां के लिए एक मासूम जीव के भरोसे और प्यार की जीती जागती मिसाल बन जाती है.

वीडियो को बताया भावुक 

वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि यह मां के प्रेम में डूबा एक बछड़ा है, और उसकी मासूमियत का भावना को देखकर दिल भर आया. उन्होंने आगे लिखा कि बछड़ा गाय की मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पीने की कोशिश कर रहा है, जिसने इस पूरे पल को और भी भावुक बना दिया.

यूजर कमेंट्स में हुए गदगद 

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में यूजर्स की भावुक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि "मासूमियत की भी कोई हद होती है, मां की तलाश में बछड़े ने मूर्ति को भी अपनी मां समझ लिया, यह देखकर सच में दिल भर आया". एक अन्य यूजर ने लिखा कि "मासूम सा बछड़ा सच में बहुत भूखा लग रहा है". एक यूजर ने कहा कि "बेचारा बछड़ा शायद अपनी मां को मिस कर रहा है", जिसके जवाब में पोस्ट करने वाले ने भी सहमति जताई. एक और यूजर ने कमेन्ट किया कि "यह बेचारा बछड़ा कितना मजबूर हो सकता है कि मां का दूध पीने के लिए एक तस्वीर से ही दूध पीने की कोशिश कर रहा है". वहीं एक यूजर ने बताया कि मां की ममता ही अलग होती है.

यह भी पढ़ें:चोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Viral Calf Video Cow Statue Mother's Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
सड़क पर खेल रही बच्ची पर गाय ने किया हमला, वीडियो वायरल
सड़क पर खेल रही बच्ची पर गाय ने किया हमला, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
ट्रेंडिंग
'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर
'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर
ट्रेंडिंग
भाई की बात सुन सारा डिप्रेशन हो जाएगा दूर- जिंदगी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात
भाई की बात सुन सारा डिप्रेशन हो जाएगा दूर- जिंदगी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
मध्य प्रदेश
MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले
MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget