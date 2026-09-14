गाय की मूर्ति को मां समझ दूध पीने लगा बछड़ा, वीडियो देख इंटरनेट गदगद

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े भावुक वीडियो अक्सर लोगों का दिल छू जाते हैं, और ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. एक्स यूजर रोहित पटेल ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें एक छोटा बछड़ा सड़क किनारे लगी गाय की एक मूर्ति को असली गाय समझकर उसका दूध पीने की कोशिश करता नजर आ रहा है. यह वीडियो 12 सितंबर को दोपहर 2:03 बजे पोस्ट किया गया, और कुछ ही घंटों में 66 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

मूर्ति के आगे मासूमियत से खड़ा रहा बछड़ा

वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की सजी धजी गाय की मूर्ति सड़क किनारे रखी नजर आती है, जिसके सामने एक असली छोटा बछड़ा खड़ा होकर दूध पीने की कोशिश करता दिखता है. बछड़े को शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह जिसे अपनी मां समझ रहा है, वह असल में सिर्फ एक पत्थर या धातु की मूर्ति है.

मां के प्रेम में डूबा एक बछड़ा



बछड़े की मासूमियत और भावना को देखकर दिल भर आया



गाय की मूर्ति को असली गाय समझकर दुध पीने की कोशिश कर रहा है pic.twitter.com/reqZJ7PJvb — Rahul Patel (@rahul225234) September 12, 2026

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दिल छूले लेने वाला लम्हा

सबसे ज्यादा दिल छूने वाला पल तब आता है जब बछड़ा मूर्ति के पैरों के बीच अपना सिर घुसाकर ठीक उसी जगह मुंह लगाता है, जहां से आमतौर पर एक असली गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है. वह बार बार कोशिश करता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर दोबारा वही तरीका दोहराता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि अगली बार शायद दूध मिल ही जाएगा. यह लम्हा इतना प्यारा और सच्चा लगता है कि देखने वाले को रोंगटे खड़े कर देने वाली गूजबम्प्स फीलिंग होने लगती है, क्योंकि यह सिर्फ एक जानवर की हरकत नहीं है बल्कि मां के लिए एक मासूम जीव के भरोसे और प्यार की जीती जागती मिसाल बन जाती है.

वीडियो को बताया भावुक

वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि यह मां के प्रेम में डूबा एक बछड़ा है, और उसकी मासूमियत का भावना को देखकर दिल भर आया. उन्होंने आगे लिखा कि बछड़ा गाय की मूर्ति को असली गाय समझकर दूध पीने की कोशिश कर रहा है, जिसने इस पूरे पल को और भी भावुक बना दिया.

यूजर कमेंट्स में हुए गदगद

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में यूजर्स की भावुक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि "मासूमियत की भी कोई हद होती है, मां की तलाश में बछड़े ने मूर्ति को भी अपनी मां समझ लिया, यह देखकर सच में दिल भर आया". एक अन्य यूजर ने लिखा कि "मासूम सा बछड़ा सच में बहुत भूखा लग रहा है". एक यूजर ने कहा कि "बेचारा बछड़ा शायद अपनी मां को मिस कर रहा है", जिसके जवाब में पोस्ट करने वाले ने भी सहमति जताई. एक और यूजर ने कमेन्ट किया कि "यह बेचारा बछड़ा कितना मजबूर हो सकता है कि मां का दूध पीने के लिए एक तस्वीर से ही दूध पीने की कोशिश कर रहा है". वहीं एक यूजर ने बताया कि मां की ममता ही अलग होती है.

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