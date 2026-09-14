दिशा सालियान की मौत मामले में CBI की एंट्री! बॉम्बे HC के आदेश के बाद FIR

सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियांन के मौत मामले में हाई कोर्ट आदेश पर CBI ने FIR दर्ज कर लिया है. अदालत ने CBI को FIR दर्ज करने और मामले की पूरी जांच एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में करने का निर्देश दिया था. दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का बयान भी CBI ने दर्ज किया है. यह बयान जांच की शुरुआती कार्रवाई का अहम हिस्सा माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने CBI अधिकारियों के सामने मामले से जुड़े अपने दावे और उपलब्ध जानकारी साझा की है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को दिशा सालियान की मौत की परिस्थितियों की नए सिरे से जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी दी थी. अदालत ने मुंबई क्षेत्र के CBI प्रभारी को एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच केवल किसी एक पहलू तक सीमित नहीं रहेगी. दिशा की मौत से जुड़ी सभी परिस्थितियों और घटनाक्रम की जांच की जाएगी.

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पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने जांच एजेंसी के सामने कई जानकारियां और अपने आरोप रखे हैं. उनके बयान को मामले की आगे की जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, सतीश सालियान या उनके वकील की ओर से लगाए गए आरोपों को अभी जांच के नतीजे के रूप में नहीं देखा जा सकता. CBI की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनमें से किन दावों की पुष्टि होती है.

क्या है दिशा सालियान की मौत का मामला?

दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं और उन्होंने कुछ समय तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था. जून 2020 में मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हुई थी. उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी. इसी वजह से दोनों घटनाओं को लेकर लंबे समय से तरह-तरह के दावे और सवाल उठते रहे हैं. हालांकि, किसी आपराधिक कनेक्शन की पुष्टि को लेकर अब CBI की नई जांच महत्वपूर्ण होगी.

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