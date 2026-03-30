सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. एक साधारण से दिखने वाले सिक्योरिटी गार्ड की आवाज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में गार्ड मशहूर गाना “दिल पे जख्म खाते हैं” गाता नजर आता है और उसकी आवाज इतनी दमदार और सुरीली है कि लोग सुनते ही रुक जा रहे हैं. खास बात ये है कि उसकी आवाज बिल्कुल दिग्गज गायक नुसरत फतेह अली खान जैसी लग रही है, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए हैं.

हूबहू नुसरत फतेह अली खान जैसी आवाज

वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान ही पूरे दिल से गाना गा रहा है. उसकी आवाज में वही दर्द, वही गहराई और वही अंदाज सुनाई देता है जो नुसरत फतेह अली खान की गायकी की पहचान रहा है. वीडियो में गार्ड "दिल पे जख्म खाते हैं" गा रहा है, जिसके बोल और धुन वाकई में काफी मुश्किल हैं, लेकिन गार्ड इसे बगैर किसी परेशानी के सुरीली आवाज में गाता दिख रह है. वहां मौजूद लोग भी उसकी आवाज सुनकर हैरान रह जाते हैं और कोई वीडियो बनाता है तो कोई उसकी तारीफ करता नजर आता है.

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इंटरनेट पर छा गया टैलेंट

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि असली टैलेंट कहीं भी छिपा हो सकता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है. कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस गार्ड को किसी बड़े मंच पर मौका मिलना चाहिए ताकि उसकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके.

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लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई लिख रहा है “भाई ये तो कॉपी नहीं, ओरिजिनल वाइब है” तो कोई कह रहा है “आंख बंद करो तो लगेगा नुसरत साहब ही गा रहे हैं”. कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे शानदार वायरल वीडियो बताया है, वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि “ऐसे टैलेंट को सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिंगर होना चाहिए”.

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