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रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट

ऐसा ही कुछ हुआ इस वायरल वीडियो में, जहां एक कपल की शादी का दिन खुशियों के बजाय चिंता और डर से भर गया, इस कहानी ने सबको हिला दिया है, दुल्हन शादी से कुछ घंटे पहले एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई.

By : मानस मिश्र | Updated at : 21 Mar 2026 04:22 PM (IST)
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शादी का दिन हर किसी के जीवन में सबसे खास होता है. महीने या सालों की तैयारी, मेहमानों का इंतजार, वेन्यू की सजावट, खाना पीना और शादी का शुभ मुहूर्त सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी की अनहोनी घटनाएं हमारी योजनाओं को पल भर में बदल देती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ इस वायरल वीडियो में, जहां एक कपल की शादी का दिन खुशियों के बजाय चिंता और डर से भर गया.

इस कहानी ने सबको हिला दिया है, दुल्हन शादी से कुछ घंटे पहले एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई, लेकिन उसके पति ने दिखा दिया कि प्यार और साथ निभाने का मतलब क्या होता है. यह नजारा किसी फिल्म का नहीं, बल्कि एक सच्ची लव स्टोरी का हिस्सा है. लोग इसे शाहिद कपूर और अमृता राव 'विवाह' फिल्म से जोड़कर रियल 'विवाह' मूमेंट कह रहे हैं. 

खुशी का पल बदल गया दर्द में

शादी से कुछ घंटे पहले दुल्हन के साथ एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. हादसा इतना गंभीर था कि दुल्हन की रीढ़ की हड्डी में चोट आई. उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. चोट इतनी गंभीर थी कि वह स्ट्रेचर पर लेटी थी और दर्द से कराह रही थी. इस खबर ने परिवार और दोस्तों को झकझोर कर रख दिया. शादी का हर आयोजन तैयार था. वेन्यू सजा हुआ, मेहमान तैयार, खाना बन चुका था, लेकिन दुल्हन की हालत देख दोनों परिवारों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया.

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हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग

दुल्हन की चोट के बावजूद दूल्हा पीछे नहीं हटे. उसने तय किया कि मुहूर्त नहीं टूटेगा, शादी उसी दिन होगी. हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ही दोनों परिवारों ने यह तय किया कि जहां भी हैं, वहीं शादी कर दी जाएगी. दुल्हन स्ट्रेचर पर लेटी थी और अपने दर्द के बावजूद उसने दूल्हे से शादी की रस्म निभाई. दूल्हे ने उसका हाथ थामते हुए मांग में सिंदूर भरा. यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया. पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया, कुछ आंखें नम हो गईं. यह शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं थी, बल्कि सच्चे प्यार और समर्पण की मिसाल बन गई. 

लोगों ने बताया प्यार की मिसाल

इस कहानी को सोशल मीडिया पर @gharkekalesh अकाउंट पर शेयर किया गया. वीडियो में दिखा यह प्यारा पल हर किसी के दिल को छू गया. लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि जब हादसा भी प्यार को रोक नहीं सका, तब असली बंधन क्या होता है. कई लोगों ने लिखा कि यह कहानी हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ रस्मों का नाम नहीं, बल्कि साथ निभाने और मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन करने का नाम है. 

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Published at : 21 Mar 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Wedding Accident Bride Groom VIRAL VIDEO
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