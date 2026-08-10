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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'आइए न हमरा बिहार में' सवारी ने हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोक दी ट्रेन- वीडियो वायरल

'आइए न हमरा बिहार में' सवारी ने हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोक दी ट्रेन- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार का एक रेलवे फाटक दिखाया गया है, इस फाटक पर दोनों ओर गाड़ियां खड़ी हैं और ट्रेन के आने का वक्त हो चला है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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"लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए न हमरा बिहार में" खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज का ये गाना तो आपने सुना होगा. इस गाने की ये लाइनें यूं ही नहीं बोली गईं हैं. जब आप बिहार के लोगों के कारनामे देखोगे तो आपको कहीं न कहीं इस गाने की इन लाइनों का मतलब भी खूब समझ आने लगेगा. आपने सवारियों को हाथ देकर बस रोकते, रिक्शा रोकते तो खूब देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी किसी को हाथ देकर ट्रेन रोकते देखा है? अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो देखकर आप भी अपना सिर पकड़कर बाल नोचने लगेंगे.

हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोक दी ट्रेन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार का एक रेलवे फाटक दिखाया गया है, इस फाटक पर दोनों ओर गाड़ियां खड़ी हैं और ट्रेन के आने का वक्त हो चला है. फाटक के अंदर कुछ यात्री खड़े हैं जिनके हाथों में बैग हैं और पहली नजर में लगता है कि वो पटरी पार करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और बैग पकड़े खड़ा शख्स पटरी से ही किसी को फोन लगाकर ट्रेन की ओर हाथ से इशारा करने लगता है. वहां खड़े लोग कहते हैं कि शख्स ने ट्रेन ड्राइवर को फोन लगाया है.

 
 
 
 
 
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ट्रेन रुकते ही सवार हो गए यात्री

इतने में रेलवे फाटक पर ट्रेन आती है और यात्रियों को देखकर ट्रेन के ब्रेक लगा दिए जाते हैं. इतने में फाटक पर खड़े यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं. देखने में और वीडियो के दावों पर यही लग रहा है कि ट्रेन यात्रियों के लिए हाथ देखकर रोकी गई है, लेकिन एबीपी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है. हो सकता है तकनीकी कारणों की वजह से ट्रेन रोकी गई हो. अब ट्रेन किस लिए रोकी गई और फाटक पर ही क्यों रोकी गई ये तो जांच का विषय है लेकिन वीडियो देखकर लोग रेलवे से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करते दिखाई दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, रेलवे को करनी चाहिए कार्रवाई

वीडियो को junior_ranjeet_kumar_jha नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये बिहार है भाई, यहां कुछ भी हो सकता है. एक और यूजर ने लिखा...भारतीय रेलवे को इस पर ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ट्रेन क्यों रोकी गई ये जांच का विषय है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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