'आइए न हमरा बिहार में' सवारी ने हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोक दी ट्रेन- वीडियो वायरल
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार का एक रेलवे फाटक दिखाया गया है, इस फाटक पर दोनों ओर गाड़ियां खड़ी हैं और ट्रेन के आने का वक्त हो चला है.
"लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए न हमरा बिहार में" खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज का ये गाना तो आपने सुना होगा. इस गाने की ये लाइनें यूं ही नहीं बोली गईं हैं. जब आप बिहार के लोगों के कारनामे देखोगे तो आपको कहीं न कहीं इस गाने की इन लाइनों का मतलब भी खूब समझ आने लगेगा. आपने सवारियों को हाथ देकर बस रोकते, रिक्शा रोकते तो खूब देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी किसी को हाथ देकर ट्रेन रोकते देखा है? अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो देखकर आप भी अपना सिर पकड़कर बाल नोचने लगेंगे.
हाथ देकर रेलवे फाटक पर रोक दी ट्रेन
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार का एक रेलवे फाटक दिखाया गया है, इस फाटक पर दोनों ओर गाड़ियां खड़ी हैं और ट्रेन के आने का वक्त हो चला है. फाटक के अंदर कुछ यात्री खड़े हैं जिनके हाथों में बैग हैं और पहली नजर में लगता है कि वो पटरी पार करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और बैग पकड़े खड़ा शख्स पटरी से ही किसी को फोन लगाकर ट्रेन की ओर हाथ से इशारा करने लगता है. वहां खड़े लोग कहते हैं कि शख्स ने ट्रेन ड्राइवर को फोन लगाया है.
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ट्रेन रुकते ही सवार हो गए यात्री
इतने में रेलवे फाटक पर ट्रेन आती है और यात्रियों को देखकर ट्रेन के ब्रेक लगा दिए जाते हैं. इतने में फाटक पर खड़े यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं. देखने में और वीडियो के दावों पर यही लग रहा है कि ट्रेन यात्रियों के लिए हाथ देखकर रोकी गई है, लेकिन एबीपी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है. हो सकता है तकनीकी कारणों की वजह से ट्रेन रोकी गई हो. अब ट्रेन किस लिए रोकी गई और फाटक पर ही क्यों रोकी गई ये तो जांच का विषय है लेकिन वीडियो देखकर लोग रेलवे से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करते दिखाई दे रहे हैं.
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यूजर्स बोले, रेलवे को करनी चाहिए कार्रवाई
वीडियो को junior_ranjeet_kumar_jha नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये बिहार है भाई, यहां कुछ भी हो सकता है. एक और यूजर ने लिखा...भारतीय रेलवे को इस पर ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ट्रेन क्यों रोकी गई ये जांच का विषय है.
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