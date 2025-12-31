सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. जी हां, इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वीडियो में सारा को गोवा की सड़कों पर हाथ में शराब की बोतल लेकर चलते साफ साफ देखा जा सकता है. वीडियो को उसी सड़क पर एक मोटोव्लॉर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसके बाद इंटरनेट पर वायरल होते ही लोगों ने तीखे सवाल करने शुरू कर दिए.

गोवा की सड़कों पर खुलेआम शराब की बोतल लेकर घूमती दिखीं सारा तेंदुलकर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सारा तेंदुलकर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो गोवा की सड़कों पर हाथ में शराब की बोतल लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में सारा तेंदुलकर अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर बातचीत करते हुए वॉक कर रही हैं और उनके हाथ में शराब की बोतल है जिसे लेकर अब इंटरनेट पर विवाद हो गया है.

Sachin Tendulkar : I will never promote alcohol and tobacco.



Le his daughter Sara on streets of Goa with 🥲:pic.twitter.com/zkDbfPHhsT — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) December 31, 2025

अब यूजर्स सारा और उनके पिता सचिन को ट्रोल कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि सारा इन दिनों अपने दोस्तों के साथ गोवा में नए साल का जश्न मनाने पहुंची हैं. हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

भड़के यूजर्स, बोले तुमसे ये उम्मीद नहीं थी

वीडियो को @Ctrlmemes_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...खुलेआम शराब पीना तो गैर कानूनी है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर से बिल्कुल अलग काम कर रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सारा तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए. खुलेआम शराब कौन पीता है.

