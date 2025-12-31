हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सड़क पर खुले आम बियर लिए घूमती दिखीं सारा तेंदुलकर- वीडियो देख यूजर्स ने पूछे तीखे सवाल

Video: सड़क पर खुले आम बियर लिए घूमती दिखीं सारा तेंदुलकर- वीडियो देख यूजर्स ने पूछे तीखे सवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सारा तेंदुलकर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो गोवा की सड़कों पर हाथ में शराब की बोतल लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमती दिखाई दे रही हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 31 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. जी हां, इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वीडियो में सारा को गोवा की सड़कों पर हाथ में शराब की बोतल लेकर चलते साफ साफ देखा जा सकता है. वीडियो को उसी सड़क पर एक मोटोव्लॉर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसके बाद इंटरनेट पर वायरल होते ही लोगों ने तीखे सवाल करने शुरू कर दिए.

गोवा की सड़कों पर खुलेआम शराब की बोतल लेकर घूमती दिखीं सारा तेंदुलकर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सारा तेंदुलकर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो गोवा की सड़कों पर हाथ में शराब की बोतल लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में सारा तेंदुलकर अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर बातचीत करते हुए वॉक कर रही हैं और उनके हाथ में शराब की बोतल है जिसे लेकर अब इंटरनेट पर विवाद हो गया है.

अब यूजर्स सारा और उनके पिता सचिन को ट्रोल कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि सारा इन दिनों अपने दोस्तों के साथ गोवा में नए साल का जश्न मनाने पहुंची हैं. हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड, अरबों की खरीदी के लिए अमीर लोग करते हैं इस्तेमाल- अब हो रहा वायरल

भड़के यूजर्स, बोले तुमसे ये उम्मीद नहीं थी

वीडियो को @Ctrlmemes_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...खुलेआम शराब पीना तो गैर कानूनी है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर से बिल्कुल अलग काम कर रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सारा तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए. खुलेआम शराब कौन पीता है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

Published at : 31 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

SHAMEFUL! Anjel Chakma को मारने के बाद पी शराब, मनाया जश्न! | ABPLIVE
IPO Alert: Modern Diagnostic IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Khaleda Zia Demise: हिंसक तनाव के बीच बांग्लादेश जाएंगे विदेश मंत्री... मौका या खतरा? | ABPLIVE
2026 की Biggest Upcoming Hindi Films: Dhurandhar 2, Ikkis, Border 2, Battle of Galwan, Mardaani 3
Mamata Banerjee: BJP और TMC पूर्व सदस्य के आरोपों के बीच ममता का जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
ट्रेंडिंग
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
शिक्षा
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget