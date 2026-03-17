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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बंदरों से फसल बचाने के लिए रीछ बन गया किसान! खेत में घूमते देख भाग जाते हैं बंदर, वीडियो वायरल

Video: बंदरों से फसल बचाने के लिए रीछ बन गया किसान! खेत में घूमते देख भाग जाते हैं बंदर, वीडियो वायरल

एक किसान अपनी फसल को बंदरों से बचाने के लिए ऐसा तरीका अपनाते हुए नजर आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. खेतों में बंदरों के आतंक से परेशान किसान ने भालू की ड्रेस पहनकर खेतों में घूमना शुरू कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 Mar 2026 08:46 AM (IST)
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खेती करना जितना मेहनत भरा काम है, उतना ही मुश्किल कभी-कभी अपनी फसल को बचाना भी हो जाता है. कई बार मौसम नुकसान पहुंचाता है तो कई बार जंगली जानवर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं. उत्तर प्रदेश के संभल जिले से भी ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. यहां एक किसान अपनी फसल को बंदरों से बचाने के लिए ऐसा तरीका अपनाते हुए नजर आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. खेतों में बंदरों के आतंक से परेशान किसान ने भालू की ड्रेस पहनकर खेतों में घूमना शुरू कर दिया.

बंदरों के आतंक से परेशान किसान

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के फिरोजपुर गांव में रहने वाले किसान इन दिनों बंदरों की समस्या से काफी परेशान हैं. किसानों का कहना है कि इलाके में बड़ी संख्या में बंदर मौजूद हैं और वे रोजाना खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं. बताया जा रहा है कि बंदर खासतौर पर आलू और स्ट्रॉबेरी की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसे में किसानों की मेहनत और खर्च दोनों पर असर पड़ रहा है.

 
 
 
 
 
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किसान ने अपनाया अनोखा तरीका

फसल को बचाने के लिए किसान धर्मबीर ने एक अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने भालू की ड्रेस पहनकर खेतों में घूमना शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि धर्मबीर भालू की पोशाक पहनकर खेतों में चलते हुए नजर आ रहे हैं. उनका मकसद बंदरों को डराकर खेतों से दूर भगाना है.

रोजाना आते हैं सैकड़ों बंदर

किसान धर्मबीर ने बताया कि इलाके में बंदरों की संख्या काफी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि यहां 100 से भी ज्यादा बंदर हैं जो रोजाना खेतों में आ जाते हैं. उनके मुताबिक बंदर आलू और स्ट्रॉबेरी की फसल को खा जाते हैं और कई बार पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में किसान काफी परेशान हो चुके हैं.

भालू की ड्रेस देखकर भाग जाते हैं बंदर

धर्मबीर का कहना है कि जब वे भालू की ड्रेस पहनकर खेत में जाते हैं तो बंदर उन्हें देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं. उन्होंने बताया कि यह ड्रेस करीब 4 हजार रुपये की है. फिलहाल दो से तीन किसान मिलकर इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फसल को बचाया जा सके.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस अनोखे जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने के बाद लोग किसान की समझदारी और जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि किसान ने समस्या का समाधान अपने तरीके से ढूंढ लिया है. एक यूजर ने लिखा...किसानों की कोई नहीं सुनता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये समस्या लगभग हर किसान के साथ है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

Published at : 17 Mar 2026 08:46 AM (IST)
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