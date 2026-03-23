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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपत्नी ने धोखा दिया तो भीख मांगने पर मजबूर हुआ हरियाणवी फिल्म का हीरो! वीडियो वायरल

पत्नी ने धोखा दिया तो भीख मांगने पर मजबूर हुआ हरियाणवी फिल्म का हीरो! वीडियो वायरल

यह वीडियो देखते ही लोगों के दिलों में गहरी संवेदना और हैरानी पैदा कर रहा है. युवक का नाम वीके गिरी है और वह राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 23 Mar 2026 03:55 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बेहद दुख भरी और बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है. वीडियो में वह दावा कर रहा है कि कभी वह करोड़ों रुपयों का मालिक था, लेकिन अब उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है. यह वीडियो देखते ही लोगों के दिलों में गहरी संवेदना और हैरानी पैदा कर रहा है. युवक का नाम वीके गिरी है और वह राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है. वीडियो में वह खुद को हरियाणवी फिल्म मंथन का हीरो और डायरेक्टर बता रहा है.

इसके अलावा वह कहता है कि उसके पास दो फैक्ट्रियां थी और वह बहुत अमीर था. उसकी संपत्ति में कई गाड़ियां और बड़ी सुविधाएं भी शामिल थीं,  लेकिन अब उसका हाल बहुत खराब है. वह मजबूरी के चलते सड़क पर भीख मांग रहा है. वीडियो में वह अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली.

क्या है वायरल वीडियो की कहानी?

वीडियो में वीके गिरी ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी शेयर की है. वह कहता है कि कभी उसकी जिंदगी बेहद शानदार थी. वह न सिर्फ फिल्म में काम करता था बल्कि अपने व्यवसाय में भी सफल था. युवक का दावा है कि वह हरियाणावी फिल्मों में काम करता था. मंथन फिल्म में वह लीड रोल में था और उसने इसे डायरेक्ट भी किया था. इसके अलावा उसने दो फैक्ट्रियों का संचालन किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई. उसका दावा है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसके पास जो भी था, सब छीन लिया. आज वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है. वीडियो में वह अपने बेटे के बारे में भी बताता है, जो जोधपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसके मुताबिक, बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दे रहा है, लेकिन खुद अपनी जिंदगी की हालत देखकर वह बहुत दुखी है. 

यह भी पढ़ें - दोस्त का हाथ टूटा तो पूरा गैंग बना एंबुलेंस! बच्चों का ‘टॉप गियर भाईचारा’ वायरल, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, कुछ यूजर्स ने उसकी हालत पर चिंता जताई और कहा कि यह सच में बहुत दुखद है. एक यूजर ने लिखा, भाई, आपकी कहानी सुनकर दुख हुआ. कभी हरियाणवी फिल्म मंथन के हीरो और डायरेक्टर थे, दो फैक्ट्रियां चला चुके हैं, लेकिन अब यह हालत. पत्नी का धोखा और भी दर्दनाक है, दूसरे यूजर्स ने यह भी कहा कि शायद उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है, कुछ लोगों ने उसकी हालत पर संवेदना जताते हुए कहा कि समाज को ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - गैस नहीं मिल रहा है तो दही चूड़ा खाओ... मजदूरों को ज्ञान देते सुपरवाइजर का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स

Published at : 23 Mar 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Social Media Viral Haryanvi Film Director Viral Video Wifes Betrayal Forced To Beg Rajasthan Video Viral
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