बेटी ने अपने परिवार को कराया गूगल ऑफिस टूर, गर्व से भावुक हुए मां-बाप- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक बेटी की कामयाबी और उसके माता-पिता की खुशी की एक खूबसूरत कहानी बयां करता दिख रहा है. दरअसल, Google कंपनी में काम करने वाली एक बेटी ने जब पहली बार अपने माता-पिता और भाई को अपने ऑफिस घुमाया, तो वह दिन उनके परिवार के लिए हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बन गया. ऑफिस में पूरे परिवार ने खूब मस्ती की, गेम खेले और साथ में खाना खाया. इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

गेम जोन में पापा ने पहली ही बार में मारा ऐसा शॉट, हर कोई रह गया दंग

गूगल कर्मचारी नेहा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस प्यारे सफर का एक वीडियो शेयर किया है. नेहा अपने माता-पिता और भाई को पहली बार बेंगलुरु वाले गूगल ऑफिस लेकर आई थीं. उनके इस शानदार टूर की शुरुआत ऑफिस के 'गेम जोन' से हुई. नेहा ने बताया कि उन्होंने अपने पापा को पिछले कई सालों से कभी कार्रोम खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही पापा ने कार्रोम बोर्ड पर हाथ आजमाया, उन्होंने पहली ही बार में एकदम सटीक और क्लीन शॉट मारकर सबको हैरान कर दिया. नेहा ने लिखा कि ऑफिस के खेलों को देखकर उनके पापा के अंदर का बच्चा जाग उठा था और वह बेहद खुश थे.

View this post on Instagram A post shared by Neha Sharma (@nehaanoop.official)

मम्मी-पापा ने पी अपनी पसंदीदा कॉफी, बेटी के चेहरे पर आई बड़ी सी मुस्कान

गेम जोन में जमकर मस्ती करने के बाद पूरा परिवार ऑफिस की कैंटीन में लंच करने बैठा. वहां सबने साथ में मजेदार खाना खाया. इसके बाद नेहा के मम्मी-पापा ने अपनी-अपनी पसंदीदा कॉफी का आनंद लिया. नेहा ने बताया कि उनकी मम्मी ने गरमा-गरम Hot Latte कॉफी चुनी, जबकि पापा ने ठंडी-ठंडी कोल्ड कॉफी का मजा लिया. कॉफी पीते हुए जब नेहा ने अपने माता-पिता के चेहरों पर वो प्यारी सी मुस्कान देखी, तो उनकी पूरी थकान मिट गई. नेहा के लिए यह पल बेहद सुकून देने वाला था, क्योंकि उनके माता-पिता उस दुनिया को देख रहे थे जिसे उनकी बेटी ने अपनी मेहनत से बनाया है.

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स बोले- माता-पिता के लिए इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं

इंटरनेट पर इस वीडियो के आते ही लोगों ने नेहा और उनके परिवार पर खूब प्यार बरसाया है. लोग इस वीडियो को देखकर भावुक भी हो रहे हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह बहुत ही प्यारा वीडियो है, माता-पिता को मुस्कुराते हुए देखना सबसे सुखद होता है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं असली लाइफ गोल्स, हर बच्चे का सपना होता है कि वह अपने माता-पिता को अपनी कामयाबी दिखाए." वीडियो को nehaanoop.official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा