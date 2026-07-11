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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'भौंकने से घर नहीं चलता मित्तर' दुकान पर ग्राहकों को सामान देता दिखा कु्त्ता- वीडियो वायरल

Video: 'भौंकने से घर नहीं चलता मित्तर' दुकान पर ग्राहकों को सामान देता दिखा कु्त्ता- वीडियो वायरल

Viral Dog Video: दुकान के काउंटर पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई है और ठीक उसके बगल में एक बेहद प्यारा और समझदार कुत्ता भी बैठा नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. अमूमन जब हम किसी जनरल स्टोर या दुकान पर सामान लेने जाते हैं, तो वहां कोई इंसान ही हमें सामान देता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर आप दुकान पर जाएं और वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक समझदार कुत्ता आपका ऑर्डर लेकर फ्रिज से ठंडी-ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाल कर आपके हाथ में थमा दे? जी हां, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही रोंगटे खड़े करने वाला नहीं, बल्कि पेट पकड़कर हंसाने और हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता बकायदा दुकानदार की भूमिका निभा रहा है.

ग्राहक ने मांगी कोका-कोला और कुत्ते ने दिखा दी अपनी गजब की होशियारी

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ग्राहक कुछ सामान खरीदने के लिए एक जनरल स्टोर पर पहुंचता है. दुकान के काउंटर पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई है और ठीक उसके बगल में एक बेहद प्यारा और समझदार कुत्ता भी बैठा नजर आ रहा है. जैसे ही ग्राहक काउंटर के पास आकर कहता है कि उसे एक 'कोका-कोला' चाहिए, वैसे ही कुत्ता तुरंत एक्टिव हो जाता है. वह बिना एक सेकंड गंवाए काउंटर से नीचे कूदता है और भागकर दुकान के अंदर रखे बड़े से फ्रिज के पास जाता है. इसके बाद कुत्ता अपने मुंह से फ्रिज का दरवाजा खोलता है, अंदर से कोका-कोला की बोतल निकालता है और बड़े आराम से लाकर ग्राहक के हाथ में दे देता है.

फ्रिज का दरवाजा बंद करना भी नहीं भूला समझदार डॉगी, ग्राहक के उड़े होश

कुत्ते की समझदारी यहीं पर खत्म नहीं होती. कोल्ड ड्रिंक की बोतल ग्राहक को सौंपने के बाद वह वापस फ्रिज के पास जाता है और अपने पैरों से धक्का देकर फ्रिज का दरवाजा एकदम सही तरीके से बंद भी कर देता है. कुत्ते की यह गजब की ट्रेनिंग और अक्ल देखकर वहां खड़ा ग्राहक पूरी तरह हैरान रह जाता है. उसे समझ ही नहीं आता कि वह इस वफादार और स्मार्ट दुकानदार की तारीफ कैसे करे. दुकान पर आई एक छोटी बच्ची तो बस काउंटर पर बैठी तमाशा देखती रह जाती है, जबकि सारा काम यह चार पैरों वाला वफादार 'दुकानदार' खुद ही संभाल लेता है. यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिन बना रहा है.

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इंटरनेट पर 'टॉमी' ने लूटी वाहवाही

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग इस कुत्ते की समझदारी के दीवाने हो गए हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई साहब इस दुकान पर तो चोरी का कोई चांस ही नहीं है, ऐसा वफादार और स्मार्ट सेल्समैन हर दुकान में होना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस कुत्ते ने तो इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया, फ्रिज बंद करना भी नहीं भूला. इसकी सैलरी तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए." वीडियो को Guerra Maravilla नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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