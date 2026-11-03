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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS का ईरान के केशम द्वीप पर घातक अटैक, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा

US का ईरान के केशम द्वीप पर घातक अटैक, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा

अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया है. उसने मिसाइल से अटैक किया है. ट्रंप ने मिडटर्म इलेक्शन के बीच सीजफायर तोड़ दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 03 Nov 2026 07:15 AM (IST)
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अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर घातक अटैक किया है. उसने केशम द्वीप को निशाना बनाया है. मिडटर्म इलेक्शन के बीच यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा कदम है. अमेरिका पिछले कुछ दिनों से छोटे-छोटे हमले कर रहा था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा था. हालांकि अब उसने केशम द्वीप पर मिसाइलों की बौछार करके बड़ा हमला कर दिया है. ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं.

'वॉलस्ट्रीट जर्नल' के मुताबिक, यूएस आर्मी ने केशम द्वीप पर बड़ा अटैक किया है. हमले में रडार डिटेक्टरों और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया गया. ईरानी सेना के कई ठिकानों को बर्बाद किया गया है. हालांकि अमेरिका के इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है. यूएस ने इससे पहले छोटे हमले किए थे, जिससे ईरान खुलकर जवाब न दे सके.

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अमेरिका का ईरान पर हमले को लेकर जवाब

एक अमेरिकी अधिकारी ने ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई को रक्षात्मक कदम बताया है. उसने ने कहा कि ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था. इसी के जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की.

क्या इजरायल के दबाव में ट्रंप ने किया अटैक

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर अटैक को लेकर अमेरिका से कई बार बात कर चुके हैं. वे अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर से हमले का दबाव बना रहे थे, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है. ट्रंप ने हमले से पहले कहा था कि उन्होंने ईरान के लिए सभी विकल्प खुल रखे हैं. इसमें अटैक भी शामिल था. दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है, जो कि फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है.

यह भी पढ़ें : आंध्र के तट से टकराया साइक्लोन मुरासु, दो घंटे तक चलेगा लैंडफॉल, भारी बारिश, चल रहीं तूफानी हवाएं

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 03 Nov 2026 06:48 AM (IST)
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