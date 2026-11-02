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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछठ का जज्बा...टिकट नहीं मिला तो ऑटोरिक्शा से 1200 किमी के सफर पर निकला शख्स

छठ का जज्बा...टिकट नहीं मिला तो ऑटोरिक्शा से 1200 किमी के सफर पर निकला शख्स

Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन बिहारी युवक अपने तिपहिया ऑटो रिक्शा के साथ एक पेट्रोल पंप पर आराम करने के लिए रुके हुए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Nov 2026 06:39 PM (IST)
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लोक आस्था के महापर्व 'छठ' को लेकर बिहार-यूपी के लोगों की दीवानगी और भावनाएं किसी से छिपी नहीं हैं. साल भर परदेस में हाड़-तोड़ मेहनत करने वाले लोग छठ पूजा पर हर हाल में अपने घर-आंगन पहुंचना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों छठ की इसी अटूट आस्था और जज्बे का एक हैरान कर देने वाला और दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दिल्ली में नौकरी करने वाले बिहार के तीन युवाओं को जब त्योहार पर घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने हार मानने के बजाय ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था.

ऑटो में रखा बोरिया-बिस्तर, दिल्ली से बिहार का तय किया 1000 KM का सफर

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन बिहारी युवक अपने तिपहिया ऑटो रिक्शा के साथ एक पेट्रोल पंप पर आराम करने के लिए रुके हुए हैं. उन्होंने अपने ऑटो की पिछली सीट और हुड पर ही कपड़े, राशन और यात्रा का सारा सामान लाद रखा है.

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वीडियो में वे मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ट्रेन में लंबी वेटिंग थी और टिकट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन छठ पर घर जाना मजबूरी नहीं, दिल का जज्बा था. इसलिए उन्होंने अपने ऑटो को ही सफर का सहारा बनाया और दिल्ली से बिहार के करीब 1000 किलोमीटर से लंबे रास्ते पर निकल पड़े.

 
 
 
 
 
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'देखते हैं कितने दिन लगते हैं reach करने में...' दोस्तों का हौसला पस्त नहीं हुआ

पेट्रोल पंप पर रेस्ट के दौरान तीनों दोस्त बड़े ही कूल और बेफिक्र अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं, *"टिकट तो नहीं मिला, पर छठ में घर तो जाना ही था... अब ऑटो से ही जा रहे हैं. देखते हैं बिहार पहुंचने में कितने दिन लगते हैं."

सड़क पर ऑटो से सैकड़ों किलोमीटर की थकाऊ यात्रा के बावजूद उनके चेहरे पर न तो कोई शिकन है और न ही थकान. बस आंखों में अपने गांव-घर पहुंचने और छठ मैया के पर्व में शामिल होने की खुशी साफ दिखाई दे रही है.

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सोशल मीडिया पर मिली जमकर तारीफ: 'ये सिर्फ बिहारियों का जिगरा कर सकता है'

यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है. नेटिजन्स इन तीनों दोस्तों के जुनून, सादगी और छठ पर्व के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा को देखकर दंग रह गए हैं:

एक यूजर ने लिखा... "छठ महापर्व की यही तो खूबसूरती है! इसके आगे दूरी, परेशानी और टिकट का न मिलना... सब फीका पड़ जाता है."

एक और यूजर ने लिखा... "ऑटो से दिल्ली से बिहार! भाई लोग आपके इस जज्बे और हिम्मत को सलाम है, आपकी यात्रा मंगलमय हो."

तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... "प्रशासन और रेलवे को देखना चाहिए कि छठ पर लोगों को कितनी किल्लत होती है, लेकिन इन भाइयों के जिगरे का कोई जवाब नहीं!"

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 06:39 PM (IST)
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