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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारे यहां उपदेश देने वाले जज', अब न्यायपालिका पर क्यों भड़क गए सौरव दास, जानें मामला

'हमारे यहां उपदेश देने वाले जज', अब न्यायपालिका पर क्यों भड़क गए सौरव दास, जानें मामला

सीजेपी नेता सौरव दास ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर न्यायपालिका को लेकर निशाना साधा. हाल ही में उनसे जुड़ी एक PIL को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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सीजेपी नेता सौरव दास ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर न्यायपालिका को लेकर निशाना साधा. उन्होंने जजों के फैसलों को लेकर उन पर आरोप लगाए. साथ ही जजों पर मनमर्जी भी करने का आरोप लगाया. दास ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, " याद रखें कि हमारे यहां ऐसे जज भी हैं जो कानून के दायरे में रहकर काम करने और राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने, अत्यधिक और मनमर्जी भरे इस्तेमाल पर लगाम लगाने के बजाय अपने निजी पूर्वाग्रहों और मिथकों के आधार पर उपदेश देना और फैसले सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं."

सौरव दास ने आगे कहा कि यह हमारे देश पर एक बहुत बड़ा कलंक है और जो लोग संविधान का अपमान करते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. बता दें कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, एक्स और इंस्टाग्राम से एक जनहित याचिका (PIL) को लेकर जवाब मांगा है. इस याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की गई है कि सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और उनके परिवार की पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच कराई जाए. 

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पासपोर्ट और आधार रद्द करने की मांग
PIL में सौरव का पासपोर्ट और आधार कार्ड भी रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में ये भी मांग की गई है कि कोर्ट केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय को निर्देश दे कि वे सौरव के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करें और उसे न्यायपालिका तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकें.

किसने दाखिल की है PIL 
कांचीपुरम के एक व्यवसायी आर. गणेश कुमार द्वारा दायर इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि अभिजीत दीपके, सौरव दास, नेहा बोरा और अन्य लोग एक साथ कैसे आए. याचिका में कहा गया है कि इनमें से एक व्यक्ति खुद को फ्रीलांस लीगल जर्नलिस्ट बताता है, दूसरा कॉलेज छात्र संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का पदाधिकारी है और तीसरा अमेरिका से लौटा है.

मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पहली पीठ ने शुक्रवार को याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्रालयों, एक्स, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक, सौरव और उनके परिवार के सदस्यों को 6 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है.

सौरव दास के खिलाफ जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने कहा, "सौरव दास का मूल नेपाल से जुड़ा है. इसकी जांच होनी चाहिए. अगर यह सच साबित होता है, तो उन्हें सरकार और हमारी न्यायपालिका के बारे में उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है." उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जिस तरह से दास ने न्यायपालिका और विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बदनाम किया गया है, वह बेहद निंदनीय है. उन्होंने कहा कि केवल इसी वजह से उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 03 Nov 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
PIL Madras High Court CJP Saurav Das
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