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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल

बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल

बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर उनकी बीमार मां भी बेहद रिलैक्स और शांत महसूस करती दिख रही हैं. मां के चेहरे पर दिख रही राहत और सुकून यह बयां कर रहा है कि संगीत भाव किसी भी दवाई से बड़ा असर दिखा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Nov 2026 07:02 AM (IST)
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राजनीति और व्यस्त दिनचर्या की भागदौड़ से दूर, रिश्तों की गर्माहट और मां-बेटे के निस्वार्थ प्रेम की एक बेहद खूबसूरत और भावुक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) का एक दिल छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे अस्पताल के वार्ड में भर्ती अपनी बीमार मां के बेड के पास बैठकर बड़ी ही तन्मयता से बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं.

बांसुरी की धुन से मां को मिला सुकून, चेहरे पर दिखी राहत

वायरल हो रही इस भावुक क्लिप में देखा जा सकता है कि अर्जुन मुंडा की मां अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं और उनका इलाज चल रहा है. मां की बीमारी और अस्पताल के तनावभरे माहौल के बीच अर्जुन मुंडा एक आज्ञाकारी बेटे की तरह मां के सिरहाने बैठे हैं. वे अपने हाथों में बांसुरी थामे हुए बेहद सुरीली और शांत धुन बजा रहे हैं.

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बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर उनकी बीमार मां भी बेहद रिलैक्स और शांत महसूस करती दिख रही हैं. मां के चेहरे पर दिख रही राहत और सुकून यह बयां कर रहा है कि संगीत और बेटे का यह निस्वार्थ भाव किसी भी दवाई से बड़ा असर दिखा रहा है.

 
 
 
 
 
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संस्कार और सादगी की मिसाल: सियासत से परे एक बेटे का फर्ज

अर्जुन मुंडा को देश एक कद्दावर राजनेता के रूप में जानता है, लेकिन इस वीडियो ने उनके एक संवेदनशील और संस्कारी बेटे वाले रूप को जनता के सामने रखा है. अक्सर देखा जाता है कि बड़े-बड़े नेता और हस्तियां अपने निजी जीवन में बेहद व्यस्त रहते हैं, लेकिन अस्पताल में मां का दिल बहलाने और उन्हें मानसिक शांति देने के लिए बांसुरी बजाने का यह अंदाज लोगों के दिलों को गहराई से छू गया है.

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर लोग हुए भावुक: 'मां से बढ़कर कोई दौलत नहीं!'

यह दिल छू लेने वाला वीडियो जैसे ही सामने आया, नेटिजन्स इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और पूर्व सीएम के इस सादगी भरे अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. "एक शक्तिशाली नेता होने से पहले वे एक बेटे हैं, मां के लिए बांसुरी बजाते देखना सच में आंखें नम कर देने वाला पल है." एक और यूजर ने लिखा.. "संगीत में ही असली इलाज छिपा है, और जब बेटा खुद बांसुरी बजाए तो मां का दर्द वैसे ही आधा हो जाता है." तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... "संस्कार और सादगी की अनूठी मिसाल! ईश्वर माता जी को जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ करे."

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 07:02 AM (IST)
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