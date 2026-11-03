बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल

राजनीति और व्यस्त दिनचर्या की भागदौड़ से दूर, रिश्तों की गर्माहट और मां-बेटे के निस्वार्थ प्रेम की एक बेहद खूबसूरत और भावुक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) का एक दिल छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे अस्पताल के वार्ड में भर्ती अपनी बीमार मां के बेड के पास बैठकर बड़ी ही तन्मयता से बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं.

बांसुरी की धुन से मां को मिला सुकून, चेहरे पर दिखी राहत

वायरल हो रही इस भावुक क्लिप में देखा जा सकता है कि अर्जुन मुंडा की मां अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं और उनका इलाज चल रहा है. मां की बीमारी और अस्पताल के तनावभरे माहौल के बीच अर्जुन मुंडा एक आज्ञाकारी बेटे की तरह मां के सिरहाने बैठे हैं. वे अपने हाथों में बांसुरी थामे हुए बेहद सुरीली और शांत धुन बजा रहे हैं.

बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर उनकी बीमार मां भी बेहद रिलैक्स और शांत महसूस करती दिख रही हैं. मां के चेहरे पर दिख रही राहत और सुकून यह बयां कर रहा है कि संगीत और बेटे का यह निस्वार्थ भाव किसी भी दवाई से बड़ा असर दिखा रहा है.

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संस्कार और सादगी की मिसाल: सियासत से परे एक बेटे का फर्ज

अर्जुन मुंडा को देश एक कद्दावर राजनेता के रूप में जानता है, लेकिन इस वीडियो ने उनके एक संवेदनशील और संस्कारी बेटे वाले रूप को जनता के सामने रखा है. अक्सर देखा जाता है कि बड़े-बड़े नेता और हस्तियां अपने निजी जीवन में बेहद व्यस्त रहते हैं, लेकिन अस्पताल में मां का दिल बहलाने और उन्हें मानसिक शांति देने के लिए बांसुरी बजाने का यह अंदाज लोगों के दिलों को गहराई से छू गया है.

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सोशल मीडिया पर लोग हुए भावुक: 'मां से बढ़कर कोई दौलत नहीं!'

यह दिल छू लेने वाला वीडियो जैसे ही सामने आया, नेटिजन्स इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और पूर्व सीएम के इस सादगी भरे अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. "एक शक्तिशाली नेता होने से पहले वे एक बेटे हैं, मां के लिए बांसुरी बजाते देखना सच में आंखें नम कर देने वाला पल है." एक और यूजर ने लिखा.. "संगीत में ही असली इलाज छिपा है, और जब बेटा खुद बांसुरी बजाए तो मां का दर्द वैसे ही आधा हो जाता है." तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... "संस्कार और सादगी की अनूठी मिसाल! ईश्वर माता जी को जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ करे."

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