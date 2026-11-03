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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'CJP वाला पार्टी...', अरुणाचल के गृहमंत्री की बात सुनते ही चिल्लाने लगे Gen-Z, लगे CJP-CJP के नारे, वीडियो वारयल

'CJP वाला पार्टी...', अरुणाचल के गृहमंत्री की बात सुनते ही चिल्लाने लगे Gen-Z, लगे CJP-CJP के नारे, वीडियो वारयल

अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग को राजीव गांधी विश्वविद्यालय में उस समय छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सीजेपी को कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी बताया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 08:06 AM (IST)
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अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग को राजीव गांधी विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा. दोईमुख स्थित राज्य के इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में संबोधन के दौरान मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर निशाना साधते हुए उसे कथित तौर पर 'राष्ट्रविरोधी' संगठन बताया. 

उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन भारतीय युवाओं को गुमराह कर रहा है और देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. मंत्री की इस टिप्पणी पर विश्वविद्यालय में मौजूद जेन-जी छात्र असहमत हो गए और उन्होंने हूटिंग व सीजेपी-सीजेपी की नारेबाजी शुरू कर दी.

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सीजेपी बोली- कॉकरोच से पंगा मत लेना!

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सीजेपी ने भी अपने एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री को तुरंत ही असलियत का पता चल गया. कॉकरोच से कभी पंगा मत लेना! 

CJP पर टिप्पणी करते ही विरोध शुरू
अपने संबोधन में मामा नातुंग ने कहा, 'सीजेपी वाली पार्टी हमारी युवा पीढ़ी का ध्यान भटका रही है. देश को बर्बाद करने के लिए यह विदेशों से...' हालांकि, उनकी बात पूरी होने से पहले ही छात्रों ने असहमति जतानी शुरू कर दी. इसके बाद मंत्री ने छात्रों को शांत कराने और अपनी बात समझाने की कोशिश की.

उन्होंने कहा, 'थोड़ा सुनिए, हम बताते हैं. यह क्या है... यह भारत को... मेरे दोस्तों, थोड़ा सुनिए. आप लोग आज मेरी बात सुनिए. एक नेता के तौर पर हम आपको बताएंगे कि यह क्यों हो रहा है.'

छात्रों ने सीजेपी के समर्थन में लगाए नारे
मंत्री ने आगे कहा कि भारत एक मजबूत और ताकतवर देश है तथा इसे बर्बाद करने के लिए साजिश रची जा रही है. उन्होंने छात्रों से सवाल किया, 'भाई लोग, थोड़ा सुनिए... देश को बर्बाद करने के लिए साजिश रची जा रही है. यह किसके सहारे कह रहे हैं?'

लेकिन उनकी बात पर छात्रों की प्रतिक्रिया शांत समर्थन वाली नहीं रही. सभागार में मौजूद युवाओं ने जोरदार हूटिंग की और सीजेपी के समर्थन में नारे लगाए. इससे मंत्री का संबोधन बाधित हो गया.

वीडियो वायरल, राजनीतिक चर्चा तेज
बीते 31 अक्टूबर को हुए इस कार्यक्रम के घटनाक्रम के वीडियो सामने आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है. इसे विश्वविद्यालय परिसरों में राजनीतिक बयानों पर युवाओं की मुखर प्रतिक्रिया और असहमति जताने के बढ़ते रुझान से जोड़कर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़िएः US का ईरान के केशम द्वीप पर घातक अटैक, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 03 Nov 2026 08:01 AM (IST)
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