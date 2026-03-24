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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'दाढ़ी, कुर्ता-टोपी पहनने वाले को...', विधान भवन में अबू आजमी का बड़ा बयान, CM फडणवीस से की यह मांग

'दाढ़ी, कुर्ता-टोपी पहनने वाले को...', विधान भवन में अबू आजमी का बड़ा बयान, CM फडणवीस से की यह मांग

Abu Azmi News: अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधान भवन में कहा कि मुसलमानों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि नफरत बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि दाढ़ी-टोपी पहनने वालों को निशाना बनाया जा रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 Mar 2026 08:27 AM (IST)
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महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक अबू आजमी ने विधान भवन में बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि आज मुसलमानों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है. कौन कब मारकर चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. अबू आजमी ने कहा, "दाढ़ी, कुर्ता-टोपी पहनकर निकलने वाले को कब कौन मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता." इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि सत्ता के लिए नफरत बढ़ाने का नतीजा आज पूरा महाराष्ट्र भुगत रहा है. 

विधान भवन में अबू आजमी ने हाल ही में हुए कुछ जघन्य अपराधों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "पुणे में इफ्तार कर रहे लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. अकोला में सिर्फ देखने पर 17 साल के मासूम मवीश का कत्ल कर दिया गया. नांदेड़ में ईद के दिन संदिग्ध मोटरसाइकिल ब्लास्ट हुआ. ये सभी घटनाएं बढ़ती नफरत को दिखाती हैं, जो हमारे समाज और देश को तोड़ रही हैं."

अबू आजमी ने सीएम फडणवीस से की यह मांग

अबू आजमी ने आगे कहा, "लोगों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है और कानून-व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है. मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग है कि हेट क्राइम के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए जाएं."

धुरंधर-2 पर मुसलमानों की बदनामी का आरोप

इससे कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मुसलमानों की बदनामी का आरोप लगाते हुए फिल्म 'धुरंधर-2' के प्रति नाराजगी जताई. उन्होंने 'धुरंधर 2' को मुसलमानों के खिलाफ बताया है और कहा कि इसके मेकर्स को जेल भेज देना चाहिए. इतना ही नहीं, सपा विधायक ने इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से बैन करने की भी इच्छा जताई है.

सपा नेता अबू आजमी ने दावा किया है कि भारत में यूं तो कई दंगे हुए हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें लेकर फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन 'धुरंधर 2' सिर्फ एक साजिश है कि कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए. 

 

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Published at : 24 Mar 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Abu Azmi MAHARASHTRA NEWS SAMAJWADI PARTY
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