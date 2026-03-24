'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया..'

धुरंधर 2 का क्रेज इन दिनों दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म की कहानी से लेकर कलाकार तक दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं. इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म खूब नोट छाप रही है. इसी बीच फिल्म में रहमान डकैत की वाइफ उल्फत रहमान की भूमिका में नजर आईं सौम्या टंडन ने अपने कैरेक्टर के बारे में खुलकर बात की है.

साथ ही सौम्या ने ये भी बताया कि उन्हें धुरंधर में उनके पति रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की कमी धुरंधर 2 में बेहद महसूस हुई. वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में सौम्या ने कई मुद्दों पर बात की. सौम्या ने कहा,'एक दर्शक के तौर पर मैंने उन्हें (अक्षय खन्ना) को बहुत मिस किया.

मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था

पहले पार्ट (धुरंधर) में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था. लेकिन, फिर ये एक कहानी है, जो उनकी मौत के बाद आगे बढ़ती है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा धुरंधर 2 में मेरा रोल काफी छोटा रहा है. सच कहूं तो धुरंधर 2 में मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था.

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मेरा तो बस एक सीन है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लेकिन,उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती. सौम्या ने कहा कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहती हैं कि उन्हें लगता है कि लोग इस फिल्म को देखें.

उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस सीन है, जो रियल में रहमान डकैत की मय्यत का है. रहमान डकैत की पत्नी के तौर पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल सीन था. क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और एक ऐसी सिचुएशन सामने होती है, जहां उसके मन में कई तरह की भावनाएं आ रही होती है. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो सिर्फ बेबस होती है. बता दें धुरंधर में सौम्या के कई सीन देखने को मिल रहे थे. लेकिन, धुरंधर 2 में एक्ट्रेस का सिर्फ एक ही सीन था.

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