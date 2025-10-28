Video: फुल स्पीड में बैक कर दी बलेनो, थार को भी लपेटे में लिया, बना दी चखरी, वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: केरल के परांबंथल्ली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बलेनो कार ने महिंद्रा थार रोक्स को टक्कर मार दी. वीडियो में दिखाया गया है कि बलेनो कार का ड्राइवर ढलान वाली सड़क से कार को बैक कर रहा था और बैक करते समय वह मंहिद्रा थार से जोरदार टकरा गया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बलेनो कार और थार के बीच भीषण टक्कर होते देखा गया है.

दोनों ही कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई

वीडियो में देखा जा सकता है कि बलेनो कार सड़क किनारे नजर आ रही है, जबकि थार सड़क पर आगे की ओर बढ़ रही है. आगे देखा गया है कि बलेनो कार का ड्राइवर ढलान से पीछे की तरफ तेज स्पीड में बैक करने लगता है.

बलेनो कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पीछे सड़क से गुजर रही महिंद्रा थार से जोरदार टकरा जाती है. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो दोनों ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है.

बलेनो कार सड़क किनारे लगे खंभे से टकराई

वीडियो में ये भी देखा गया है कि टक्कर के बाद बलेनो कार सड़क किनारे लगे खंभे से भी टकरा जाती है. हादसा बेहद ही खतरनाक था. बलेनो कार के ड्राइवर को इतनी तेज स्पीड से कार को बैक किया, जिसके चलते इतना खतरनाक हादसा हो गया.

हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें आई या नहीं. इस पूरी घटना का सड़क पर लगे सीसीटीवी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी गई है.