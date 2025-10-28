Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर एक महिला की अमीरी ने तूफान मचा दिया है. वीडियो में एक महिला अपने आपको "एमएलएम क्वीन" ( Multi-Level Marketing) घोषित करती है. महिला वीडियो में करोड़ों रुपये कमाने के वादे करती नजर आ रही हैं. ये वीडियो अब लोगों के लिए हंसी का कारण बन गया है. वीडियो पर लोगों के कई फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

महिला की बात सुन हैरान हुए लोग

महिला, जिनकी पहचान सुनिता मैडम के रूप में हुई है. वीडियो में वह ग्रे सूट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई पहने हुए है. वीडियो में महिला कहती है, " जितना पैसा पूरे एक जिले के लोग रखते हैं, उससे ज्यादा मेरे अकाउंट में आता रहता है."

महिला के बात करने का लहजा और बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि मानो वे दुनिया में सबसे बड़ी ज्यादा अमीर हैं. आगे महिला कहती है, "मेरा घर गोरखपुर में है वहां चार-पांच ATM है. मैं अपने गार्ड को नहीं जानती कि मेरे घर में कितने गार्ड हैं. मुझे ये भी नहीं पता. मैं अपने नौकरों को भी नहीं पहचानती. इतने नौकर हैं मेरे पास कि मैं किसी को नहीं पहचानती हूं. मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं."

लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है?

महिला के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो पर लोगों के इतने फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है? वहीं दूसरे ने इसे धोखाधड़ी की नई शक्ल बताया. लोग इस वीडियो को मज़ाकिया अंदाज में ले रहे हैं और साथ ही महिला की बहुत आलोचना भी कर रहे हैं.