Video: हाईवे पर खड़ी कार को दूसरी कार ने मारी टक्कर, आग का गोला बनी, हादसे का वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: आए दिन सड़क हादसों की तमाम खबरें सामने आती हैं. खासकर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें हाईवे पर खड़ी एक कार को पीछे से आ रही दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई. इस घटना ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा की घटनाओं को उजागर किया है.

कई वाहन हादसे का शिकार होने से बचे

ये घटना कहां कि है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि हाईवे पर एक काले रंग की कार खड़ी है और वह बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी. इसी दौरान पीछे से एक सफेद रंग की कार आती है और सड़क किनारे खड़ी काले रंग की कार को जोरदार टक्कर मार देती है.

टक्कर इतनी भीषण थी कि काले रंग की कार में तुरंत भीषण आग लग गई और साथ ही दूसरी कार के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे से की कारें आ रही था, लेकिन गनीमत रही कि वो हादसे का शिकार होते-होते बच गई.

यूजर्स ने हादसे को खतरनाक और जानलेवा कहा

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि हादसे का शिकार हुई काले रंग की कार में कोई सवार था या नहीं.वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के हैरान होने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

यूजर्स ने हादसे को खतरनाक और जानलेवा बताया. हाईवे पर तेज स्पीड से गाड़ी चलाना खतरनाक साबित हो सकता है. वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है और लगातार लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

