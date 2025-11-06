Train Viral Video: ट्रेनों में अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं. कभी सीट को लेकर तो कभी टिकट को लेकर लड़ाई होना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक वेंडर ने अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद एक यात्री को बेल्ट से बहुत बुरी तरह मारा. मारने की वजह जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे. वेंडर ने यात्री को इसलिए मारा, क्योंकि उसने खाने के दाम पर सवाल किया था. इस घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

थाली के दाम पर सवाल करना पड़ा भारी

बता दें कि ये घटना वैष्णों देवी कटरा से बीना के बीच चलने वाली ट्रेन 16032 अंडमान एक्सप्रेस की है. पीड़ित की पहचान 25 साल के निहाल सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, निहाल 25 अगस्त को अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था. इसी दौरान उसने वेंडर ने वेज थाली का ऑर्डर दिया और जब निहाल ने बिल देखा तो वो चौंक गया.

Passenger thrashed on Andaman Express at Jhansi station for refusing ₹130 for ₹110 thali. @/IRCTCofficial turning trains into mafia turf via catering vendors—assaults now routine.

pic.twitter.com/MEJ2jSHttK — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 5, 2025

वेंडर ने उसे 130 रुपये की थाली दी थी. ज्यादा दाम लगने पर निहाल ने वेंडर से आराम से कहा कि रेलवे गाइड लाइन के मुताबिक ये थाली 110 रुपये की होनी चाहिए तो आपने 130 क्यों मांगे? इस बात पर वेंडर गुस्सा हो गया और उसके साथ मारपीट करने लगा.

ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने वेंडर को रोका

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वेंडर कितनी बेरहमी से उसे पीट रहा है, बल्कि ट्रेन में मौजूद काफी यात्री उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. वेंडर लगातार निहाल पर बेल्ट बरसाए जा रहा है, लेकिन ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बीच बचाव किया और वेंडर को रोका, जिसके बाद निहाल ने बीना स्टेशन पर वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसे बार-बार पेशी के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा.

'मैंने खाना ऑर्डर करके गलती की'

निहाल की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने शिकायत आगे नहीं बढ़ाई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस घटना के बारे में जानकारी दी और साथ ही माफी मांगी कि उसने खाना ऑर्डर करके गलती की.

इसके बाद जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था. इस मामले पर पीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि यह मामला बीना का है, जो अपने मंडल में नहीं आता, न ही इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है.