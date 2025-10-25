हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ऐसी मौत किसी को ना मिले! कार और ट्रक के बीच पिस गए दो मजदूर, खौफनाक मंजर का वीडियो वायरल

Video: ऐसी मौत किसी को ना मिले! कार और ट्रक के बीच पिस गए दो मजदूर, खौफनाक मंजर का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे कचरा उठा रहे दो मजदूरों को कुचल दिया. हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Oct 2025 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ने गारबेज ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. इस दौरान कूड़ा उठाने वाले दो मजदूर कार और ट्रक के बीच में पिस गए. इस खतरनाक हादसे के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. ये घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है.

दोनों व्यक्ति कार की चपेट में आ गए

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया कि रात के समय सड़क किनारे रखे कचरे के डिब्बे से कचरा लेने गारबेज ट्रक आता है. ट्रक सड़क पर रुकता है और उसमें से दो व्यक्ति बाहर आते हैं.

सड़क किनारे रखे कचरे के डिब्बे से कचरा निकालने लगते हैं. वो जैसे ही कचरे के डिब्बे को खींचकर ट्रक के पास लेकर जाते हैं, वैसे ही पीछे से एक तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मार देती है. वीडियो में साफ देखा गया है कि कार का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा हुआ था और पीछे से कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों व्यक्ति कार की चपेट में आ गए. 

यूजर्स ने हादसे को भयावह बताया

हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही में कचरे का डिब्बा भी बिखर गया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में दोनों व्यक्ति की जान बची या नहीं, लेकिन हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों गंभीर रूप से घायल जरूर हो गए होंगे. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आने लगे. लोगों ने हादसे को भयावह बताया. साथ ही कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल भी खडे़ किए. 

यह भी पढ़ें -

Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो

Published at : 25 Oct 2025 08:56 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
ओटीटी
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia Grand Mufti: अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget