Video: ऐसी मौत किसी को ना मिले! कार और ट्रक के बीच पिस गए दो मजदूर, खौफनाक मंजर का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ने गारबेज ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. इस दौरान कूड़ा उठाने वाले दो मजदूर कार और ट्रक के बीच में पिस गए. इस खतरनाक हादसे के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. ये घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है.

दोनों व्यक्ति कार की चपेट में आ गए

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया कि रात के समय सड़क किनारे रखे कचरे के डिब्बे से कचरा लेने गारबेज ट्रक आता है. ट्रक सड़क पर रुकता है और उसमें से दो व्यक्ति बाहर आते हैं.

सड़क किनारे रखे कचरे के डिब्बे से कचरा निकालने लगते हैं. वो जैसे ही कचरे के डिब्बे को खींचकर ट्रक के पास लेकर जाते हैं, वैसे ही पीछे से एक तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मार देती है. वीडियो में साफ देखा गया है कि कार का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा हुआ था और पीछे से कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों व्यक्ति कार की चपेट में आ गए.

यूजर्स ने हादसे को भयावह बताया

हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही में कचरे का डिब्बा भी बिखर गया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में दोनों व्यक्ति की जान बची या नहीं, लेकिन हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों गंभीर रूप से घायल जरूर हो गए होंगे. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आने लगे. लोगों ने हादसे को भयावह बताया. साथ ही कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल भी खडे़ किए.

