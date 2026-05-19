फोटो खिंचवाने आया बच्चा तो भड़क गए Riyan Parag? इस तरह किया नन्हें फैन को साइड, वीडियो वायरल

Riyan Parag एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं. इस बार वजह उनका एक वायरल वीडियो है, जिसमें वह एक छोटे फैन के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. वीडियो में एक छोटा फैन उनसे तस्वीर खिंचवाने की मांग करता है लेकिन Riyan parag अजीब तरह से उस बच्चे को रास्ते से हटा देते हैं.

फोटो खिंचवाने आया था बच्चा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग भारी security के बीच कहीं जा रहे होते हैं. तभी एक छोटा बच्चा उनके पास आता है और उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करता है.

वीडियो में दिखाई देता है कि बच्चा लगातार पराग के पास चल रहा होता है. इसी दौरान पराग उसे “Side ho jaa” कहते सुनाई देते हैं. इसके बाद वह बच्चे को उठाकर थोड़ा किनारे कर देते हैं ताकि आगे बढ़ सकें.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स का कहना है कि एक छोटे फैन के साथ थोड़ा नरमी से पेश आया जा सकता था. लोगों ने कहा कि क्रिकेटर बच्चों के role model होते हैं और उन्हें ऐसे मौकों पर ज्यादा शांत और friendly रहना चाहिए.

हालांकि कुछ लोग पराग का बचाव भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि भारी भीड़ और security के बीच खिलाड़ियों पर काफी दबाव होता है और शायद वह सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

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पहले भी विवादों में रह चुके हैं पराग

रियान पराग पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं. मैदान पर aggressive behaviour और off-field वीडियो को लेकर अक्सर वह ट्रोलिंग का सामना करते रहे हैं. हाल ही में dressing room में vaping करते कैमरे में कैद होने के बाद भी वह विवादों में आ गए थे, जिसके बाद उन पर जुर्माना लगाया गया था.

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