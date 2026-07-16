JCB से भिड़े गजराज, वायरल वीडियो में देखें पीला पंजा जीता या जंगल का बाहुबली?

Elephant Protecting Forest: जानवरों के बिच अगर सबसे ताकतवर जानवर का नाम आए तो, हाथी का नाम सबसे पेहले लिया जाता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर इन दिनों असम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी और एक JCB मशीन आमने-सामने नजर आ रहे हैं. यह वीडियो @FalconUpdatesHQ नाम के X अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें यो दावा किया गया है कि हाथी अपने जंगल को बचाने के लिए JCB के सामने डटा हुआ है. वीडियो को देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह वीडियो चाय के बागान वाले इलाके का है, जहां एक तरफ हरे-भरे पौधे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी सी JCB मशीन खड़ी है.

वीडियो में क्या नजर आ रहा है?

वायरल वीडियो में एक हाथी चाय के बागान के बीच खड़ा दिखाई देता है, जबकि उसके ठीक सामने JCB मशीन मौजूद है. मशीन अपनी बड़ी सी भुजा हाथी की तरफ बढ़ाती है, मानो उसे वहां से हटाने या पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हो. लेकिन मजा तब आया जब हाथी पिछे हटने के बजाय अपनी जगह पर डटा रहता है और मशीन की तरफ अपनी सूंड उठाकर उलटा JCB को पिछे डकेलने की कोशिश करता है. वीडियो में आसपास खड़े लोग इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेते हैं. हालांकि वीडियो में यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाता कि यह पूरी घटना क्या है.

🚨VIRAL | Elephant stands against JCB to protect its forest in Assam. pic.twitter.com/dYUYEWW74C — FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) July 15, 2026

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लोगों ने वीडियो पर दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट्स भी भर भर का आ रहे हैं. कई यूजर्स ने हाथी के साहस की तारीफ करते हुए कहा कि यह जानवर अपने घर की रक्षा के लिए इंसानों की मशीनों से भी टकराने से नहीं डरता. कुछ लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जंगल काटने से पहले वहां रहने वाले जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि यह इलाका असल में एक चाय बागान है और हाथी वहां की फसल को नुकसान पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से उसे मशीन की मदद से पीछे हटाने की कोशिश की जा रही थी. एक यूजर ने यह भी लिखा कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था और उसे वापस भेजने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए इसे गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए. इस तरह के बहुत से कमेंट्स इस वीडियो के निचे देखने को मील रहा है.

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