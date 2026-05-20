हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: रेस्टोरेंट में केक काटना पड़ा भारी, स्टाफ ने केक कटिंग फीस के वसूले 11 हजार रुपये- इंटरनेट हैरान

Video: रेस्टोरेंट में केक काटना पड़ा भारी, स्टाफ ने केक कटिंग फीस के वसूले 11 हजार रुपये- इंटरनेट हैरान

इंस्टाग्राम पर @justinelovesushi नाम से मशहूर एक फूड इन्फ्लुएंसर ने L'Ermitage Beverly Hills के टॉप पर स्थित पॉजा रेस्टोरेंट का बिल शेयर किया जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 20 May 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

बर्थडे पार्टी हो या फिर शादी की सालगिरह हर शख्स ये चाहता है कि उस खास दिन को किसी रेस्टोरेंट पर जानकर मनाए और अपने खास लोगों के साथ केक कटिंग करके वापस घर आ जाए. लेकिन कैसा हो कि आप किसी रेस्टोरेंट में केक काटने पहुंचे और वहां आपके बिल में केक कटिंग फीस को भी जोड़ दिया जाए? ऐसा ही हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मामले में, जहां रेस्टोरेंट ने एक महिला से केक कटिंग फीस के नाम पर लगभग 11 हजार रुपये वसूल लिए.

केक काटने के नाम पर रेस्टोरेंट ने वसूले 11 हजार रुपये

दरअसल, बेवर्ली हिल्स के एक रूफटॉप रेस्टोरेंट ने "केक काटने" के लिए 110 डॉलर (लगभग 10,650 रुपये) वसूलने के वायरल हुए दावे पर सफाई दी है. इंस्टाग्राम पर @justinelovesushi नाम से मशहूर एक फूड इन्फ्लुएंसर ने L'Ermitage Beverly Hills के टॉप पर स्थित पॉजा रेस्टोरेंट का बिल शेयर किया. बिल में "केक काटने" के लिए 110 डॉलर का एक अलग बिल था, जो ग्रुप के डिनर के लिए प्रति व्यक्ति 10 डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया था. कुल बिल 1,100 डॉलर से ज्यादा होने की वजह से लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे.

रेस्टोरेंट ने दी सफाई

रेस्टोरेंट ने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से जवाब देते हुए लिखा, "हमें खेद है कि आपको केक काटने के शुल्क के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया. कृपया ध्यान दें कि यह हमारे मानकों के अनुरूप नहीं है, और केक लाने के बाद आपको शुल्क के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था." रेस्टोरेंट ने आगे कहा कि , "चूंकि आपको सूचित नहीं किया गया था, इसलिए हमें शुल्क वापस करने और आपको और आपके एक मित्र को पोजा में एक उचित अनुभव के लिए वापस आमंत्रित करने में खुशी होगी" रेस्टोरेंट ने यह भी घोषणा की है कि उसने प्रति व्यक्ति केक काटने का शुल्क 10 डॉलर से घटाकर 5 डॉलर कर दिया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

यूजर्स बोले, केक कटिंग फीस लेना पूरी तरह से गलत

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ इसे लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया. ऐसे में कई यूजर्स ने इसे लेकर अपने रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा...केक काटने की फीस लेना पूरी तरह से पागलपन है. एक और यूजर ने लिखा...अगर ऐसा था तो रेस्टोरेंट को पहले ही ग्राहक को बता देना चाहिए था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रेस्टोरेंट ने अपनी गलती मानी ये ही बहुत बड़ी बात है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Published at : 20 May 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Cake Cutting Fees
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: रेस्टोरेंट में केक काटना पड़ा भारी, स्टाफ ने केक कटिंग फीस के वसूले 11 हजार रुपये- इंटरनेट हैरान
रेस्टोरेंट में केक काटना पड़ा भारी, स्टाफ ने केक कटिंग फीस के वसूले 11 हजार रुपये- इंटरनेट हैरान
ट्रेंडिंग
पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की चॉकलेट, खुद इटली की पीएम ने शेयर किया मेलोडी मोमेंट, यूजर्स ने किया रिएक्ट
पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की चॉकलेट, खुद इटली की पीएम ने शेयर किया मेलोडी मोमेंट
ट्रेंडिंग
Ban vs Pak में बॉलीवुड तड़का, रिजवान पर शांतो का तंज- ओवरएक्टिंग के 50 रुपए काटो, वीडियो वायरल
Ban vs Pak में बॉलीवुड तड़का, रिजवान पर शांतो का तंज- ओवरएक्टिंग के 50 रुपए काटो, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बारिश से बचने के लिए गाय ने लगाया अनोखा जुगाड़, टिन शेड पर चढ़ घंटों खड़ी रही- वीडियो वायरल
बारिश से बचने के लिए गाय ने लगाया अनोखा जुगाड़, टिन शेड पर चढ़ घंटों खड़ी रही- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan Slams Paparazzi Outside Hospital, Says “60 Years Old But Haven’t Forgotten How To Fight”
PM Modi Meloni Viral Video: मोदी-मेलोनी की तस्वीर देख क्यों गरमाया विपक्ष | Modi Gifts Melody
| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Railway Fire Incident: ट्रेन में आग से आ रही 'साजिश की बू', राजस्थान के अमरपुरा से हावड़ा तक चार बड़ी घटनाओं से अलर्ट सरकार
ट्रेन में आग से आ रही 'साजिश की बू', राजस्थान के अमरपुरा से हावड़ा तक चार बड़ी घटनाओं से अलर्ट सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
इंडिया
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
बॉलीवुड
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
विश्व
BRICS summit 2026: भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
इंडिया
'आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार हैं', रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान, भड़की बीजेपी ने दी नसीहत
'गद्दार हैं आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री', राहुल ने क्यों दिया ऐसा विवादित बयान? भड़की BJP
इंडिया
'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', ट्विशा शर्मा की मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', ट्विशा शर्मा की मौत मामले में महिला आयोग सख्त, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget