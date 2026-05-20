हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबारिश से बचने के लिए गाय ने लगाया अनोखा जुगाड़, टिन शेड पर चढ़ घंटों खड़ी रही- वीडियो वायरल

बारिश से बचने के लिए गाय ने लगाया अनोखा जुगाड़, टिन शेड पर चढ़ घंटों खड़ी रही- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही गाय छज्जे पर चढ़ती है, वहां लगा टिन शेड उसके वजन से क्षतिग्रस्त हो जाता है और नीचे की ओर झुक जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 20 May 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

मूसलाधार बारिश जब आफत बनकर बरसती है तो इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवर भी अपने बचाव के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाशते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेचारी गाय बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं. गांव की सादगी, बारिश की मार और जान बचाने की जद्दोजहद. इस वीडियो में सबकुछ एक साथ नजर आता है.

बारिश से बचने का अनोखा जुगाड़

तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात से बचने के लिए एक गाय ने ऐसा तरीका अपनाया, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते चारों तरफ पानी और कीचड़ फैल गया था. ऐसे में गाय वहां बने एक घर के छज्जे पर चढ़ जाती है ताकि खुद को भीगने और फिसलन से बचा सके.

वीडियो में क्या दिख रहा है

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही गाय छज्जे पर चढ़ती है, वहां लगा टिन शेड उसके वजन से क्षतिग्रस्त हो जाता है और नीचे की ओर झुक जाता है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि गाय पूरी शांति और संतुलन के साथ उसी झुके हुए टिन शेड पर खड़ी रहती है. आसपास बारिश लगातार जारी है, लेकिन गाय बिना घबराए अपने ‘सेफ स्पॉट’ पर टिकी रहती है.

लोगों को हैरान कर रही है गाय की समझदारी

इस वीडियो ने लोगों को इसलिए भी चौंका दिया है क्योंकि आमतौर पर जानवरों को ऐसी ऊंची जगहों पर चढ़ते कम ही देखा जाता है. गाय का यह कदम दिखाता है कि मुश्किल वक्त में जानवर भी हालात को समझकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे ‘स्मार्ट गाय’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि “जान है तो जहान है, चाहे इंसान हो या जानवर.” कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि “गाय ने खुद का ‘पेंटहाउस’ ढूंढ लिया.” वहीं कई लोगों ने इसे बारिश की भयावह स्थिति का उदाहरण बताते हुए चिंता भी जताई है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Published at : 20 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बारिश से बचने के लिए गाय ने लगाया अनोखा जुगाड़, टिन शेड पर चढ़ घंटों खड़ी रही- वीडियो वायरल
बारिश से बचने के लिए गाय ने लगाया अनोखा जुगाड़, टिन शेड पर चढ़ घंटों खड़ी रही- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
स्टेज पर चल रहा था लौंडिया नाच, नीचे खड़े शख्स ने की हरकत देख हसीनाओं ने बुरी तरह से की कुटाई
स्टेज पर चल रहा था लौंडिया नाच, नीचे खड़े शख्स ने की हरकत देख हसीनाओं ने बुरी तरह से की कुटाई
ट्रेंडिंग
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
ट्रेंडिंग
बॉयफ्रेंड ने किया चीट तो गर्लफ्रेंड ने जला डाला 57 हजार रुपये का केक, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
बॉयफ्रेंड ने किया चीट तो गर्लफ्रेंड ने जला डाला 57 हजार रुपये का केक, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
महाराष्ट्र
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
इंडिया
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
विश्व
PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
विश्व
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
हेल्थ
Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget