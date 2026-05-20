बारिश से बचने के लिए गाय ने लगाया अनोखा जुगाड़, टिन शेड पर चढ़ घंटों खड़ी रही- वीडियो वायरल

मूसलाधार बारिश जब आफत बनकर बरसती है तो इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवर भी अपने बचाव के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाशते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेचारी गाय बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं. गांव की सादगी, बारिश की मार और जान बचाने की जद्दोजहद. इस वीडियो में सबकुछ एक साथ नजर आता है.

बारिश से बचने का अनोखा जुगाड़

तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात से बचने के लिए एक गाय ने ऐसा तरीका अपनाया, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते चारों तरफ पानी और कीचड़ फैल गया था. ऐसे में गाय वहां बने एक घर के छज्जे पर चढ़ जाती है ताकि खुद को भीगने और फिसलन से बचा सके.

The steak has never been this high 😭 pic.twitter.com/eyjwShE6Li — rareindianclips (@rareindianclips) May 19, 2026

वीडियो में क्या दिख रहा है

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही गाय छज्जे पर चढ़ती है, वहां लगा टिन शेड उसके वजन से क्षतिग्रस्त हो जाता है और नीचे की ओर झुक जाता है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि गाय पूरी शांति और संतुलन के साथ उसी झुके हुए टिन शेड पर खड़ी रहती है. आसपास बारिश लगातार जारी है, लेकिन गाय बिना घबराए अपने ‘सेफ स्पॉट’ पर टिकी रहती है.

लोगों को हैरान कर रही है गाय की समझदारी

इस वीडियो ने लोगों को इसलिए भी चौंका दिया है क्योंकि आमतौर पर जानवरों को ऐसी ऊंची जगहों पर चढ़ते कम ही देखा जाता है. गाय का यह कदम दिखाता है कि मुश्किल वक्त में जानवर भी हालात को समझकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे ‘स्मार्ट गाय’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि “जान है तो जहान है, चाहे इंसान हो या जानवर.” कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि “गाय ने खुद का ‘पेंटहाउस’ ढूंढ लिया.” वहीं कई लोगों ने इसे बारिश की भयावह स्थिति का उदाहरण बताते हुए चिंता भी जताई है.

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