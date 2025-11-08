देश की टेक सिटी कही जाने वाली बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर महिला की सुरक्षा को लेकर फिर एक बार बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक महिला ने अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना साझा की है. महिला के मुताबिक, यह शर्मनाक वाकया 6 नवंबर 2025 को हुआ जब वह चर्च स्ट्रीट से अपने पीजी (PG) लौट रही थी. उसने बताया कि रैपिडो (Rapido) कैप्टन ने बाइक चलते वक्त उसके साथ ऐसी हरकत की जो किसी भी महिला को अंदर तक डरा दे.

राइड के दौरान शख्स ने की पैर को गलत तरीके से छूने की कोशिश

महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि राइड के दौरान अचानक ड्राइवर ने उसके पैरों को छूने की कोशिश की. वह हैरान रह गई. उसे पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. जब ड्राइवर ने दोबारा ऐसा किया तो उसने कहा "भैया, क्या कर रहे हो, मत करो" लेकिन उसने रुकने के बजाय अपनी हरकत जारी रखी. महिला ने बताया कि वह डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि वह इस शहर में नई थी और रास्ते तक ठीक से नहीं जानती थी.

महिला का कांप रहा था पूरा शरीर

महिला ने आगे लिखा कि जैसे-तैसे जब वह अपनी मंजिल तक पहुंची तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था. आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे. उसी समय वहां मौजूद एक शख्स ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ. जब महिला ने पूरी बात बताई, तो उसने जाकर रैपिडो ड्राइवर को रोका और उसका सामना किया. तब जाकर ड्राइवर ने माफी मांगी और कहा कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा. लेकिन महिला के अनुसार, जब वह जाने लगा तो उसने उसे उंगली दिखाते हुए इशारा किया जिससे वह और ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगी.

यूजर्स का भी खौल उठा खून

वीडियो को s4dhnaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बड़े शहरों का यही हाल है. आज बेंगलुरु राजधानी दिल्ली से ज्यादा असुरक्षित है. एक और यूजर ने लिखा...इस शख्स की आईडी रद्द हो जानी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नंबर आ गए है, किस बात की देरी. पुलिस से बोलो घर से उठाकर लाए.

