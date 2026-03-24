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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गोरों पर भारी पड़ा भारतीय, ऑस्ट्रेलिया में लूटने आए लुटेरों को जमकर कूटा, यूजर्स बोले, ये है देसी घी की ताकत

Video: गोरों पर भारी पड़ा भारतीय, ऑस्ट्रेलिया में लूटने आए लुटेरों को जमकर कूटा, यूजर्स बोले, ये है देसी घी की ताकत

जो शख्स उन्हें कमजोर दिख रहा था, वही उन दोनों पर भारी पड़ जाता है. लात-घूंसे, पकड़-धकड़ और जबरदस्त पलटवार के साथ यह भारतीय युवक न सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि दोनों को उल्टे पैर वहां से भगा भी देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 Mar 2026 02:28 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों के भीतर छुपे ‘देसी दम’ पर एक बार फिर मुहर लगा दी है. वीडियो में दिख रहा मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता, जहां दो लुटेरे एक अकेले भारतीय शख्स को आसान निशाना समझ बैठते हैं, लेकिन अगले ही पल कहानी पूरी तरह पलट जाती है. जो शख्स उन्हें कमजोर दिख रहा था, वही उन दोनों पर भारी पड़ जाता है. लात-घूंसे, पकड़-धकड़ और जबरदस्त पलटवार के साथ यह भारतीय युवक न सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि दोनों हमलावरों को ऐसा सबक सिखाता है कि वे भागने पर मजबूर हो जाते हैं.

अकेला समझकर किया हमला, पड़ा भारी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक सड़क पर एक भारतीय युवक को दो लुटेरे घेर लेते हैं. दोनों को लगता है कि सामने वाला अकेला है और आसानी से काबू में आ जाएगा. लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही सेकंड में गलत साबित हो जाती है. युवक बिना घबराए सीधे मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है.

पहले एक-एक कर सिखाया सबक

वीडियो में साफ नजर आता है कि भारतीय युवक पहले एक लुटेरे को निशाना बनाता है. वह तेजी से उसे धक्का देता है और लात-घूंसे बरसाने लगता है. दूसरा लुटेरा बीच में आता है, लेकिन युवक का कॉन्फिडेंस और फुर्ती दोनों पर भारी पड़ती है. कुछ ही पलों में दोनों हमलावर बैकफुट पर नजर आते हैं.

दोनों पर एक साथ भारी पड़ा भारतीय

सबसे दिलचस्प पल तब आता है जब दोनों लुटेरे एक साथ युवक पर हमला करने की कोशिश करते हैं. लेकिन युवक बिना पीछे हटे दोनों का सामना करता है. वह एक को पकड़कर धक्का देता है और दूसरे को घूंसे मारता है. यह पूरा सीन इतना तेज और दमदार है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं.

मार खाकर भागने पर मजबूर हुए लुटेरे

जब लुटेरों को समझ आ जाता है कि यहां दाल नहीं गलने वाली, तो वे पीछे हटने लगते हैं. आखिरकार दोनों मार खाकर मौके से भाग जाते हैं. युवक बिना किसी डर के वहीं खड़ा नजर आता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसने पूरी स्थिति पर कंट्रोल बनाए रखा.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

सोशल मीडिया पर लोगों का जबरदस्त रिएक्शन

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भारतीय युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स इसे ‘देसी पावर’ बता रहे हैं, तो कुछ इसे हिम्मत और आत्मरक्षा का बेहतरीन उदाहरण कह रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि देसी घी की असली ताकत की नुमाइश आज भाई ने की है. वीडियो को @Mrsinha नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 24 Mar 2026 02:28 PM (IST)
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