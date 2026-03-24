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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Navy Warship: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत ने कर ली तैयारी, नौसेना में शामिल होगा INS तारागिरी, जानें इसकी ताकत

Indian Navy Warship: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत ने कर ली तैयारी, नौसेना में शामिल होगा INS तारागिरी, जानें इसकी ताकत

Indian Navy Warship: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना अपने बेड़े में एक नया युद्धपोत शामिल कर रही है. आइए जानते हैं क्या है इस युद्धपोत की ताकत.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Mar 2026 11:36 AM (IST)
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Indian Navy Warship: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है. 2047 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के तहत भारतीय नौसेना अपने बेड़े में एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल कर रही है. इस दिशा में INS तारागिरि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में कमीशन होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 

एक नई पीढ़ी का युद्धपोत

INS तारागिरि प्रोजेक्ट 17A के तहत एडवांस्ड निलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है. इसे कई युद्ध क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है. मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया यह युद्धपोत स्वदेशी रक्षा निर्माण की दिशा में भारत के प्रयासों को दर्शाता है. इसके 75% से ज्यादा पुर्जे घरेलू स्तर पर ही बनाए गए हैं. लगभग 6,670 टन वजन वाला यह जहाज हवा, सतह और पानी के नीचे एक साथ अभियान चलाने में सक्षम है. 

घातक मार्ग क्षमता 

INS तारागिरि की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक इसकी ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है. यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक  क्रूज मिसाइलों में से एक है. ये मिसाइलें दुश्मनों के ठिकानों पर लंबी दूरी से भी असाधारण सटीकता के साथ हमला कर सकती हैं. यह जहाज बराक-8 जैसे एडवांस्ड वायु रक्षा प्रणालियों से भी लैस हैं. ये दुश्मनों के आने वाले विमानों और मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक सकती हैं.

मजबूत युद्ध प्रणाली 

आधुनिक नौसैनिक युद्ध सिर्फ सतह तक ही सीमित नहीं है. INS तारागिरि स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और टॉरपीडो प्रणालियों से लैस है. यह इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाती हैं. यह क्षमता न सिर्फ पानी के ऊपर बल्कि पानी के नीचे भी इसकी बेजोड़ ताकत को पक्का करती है.

एडवांस्ड बंदूकें

यह युद्धपोत 76mm सुपर रैपिड गन माउंट से लैस है. यह इसकी प्राथमिक बंदूक प्रणाली के रूप में काम करती है. इस बंदूक का इस्तेमाल आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही प्रकार के अभियानों के लिए किया जा सकता है. इसमें दुश्मन के जहाज और हवाई खतरों को निशाना बनाना भी शामिल है. 

इन सबके अलावा इस जहाज में एडवांस्ड युद्ध प्रबंधन प्रणालियां और MF-STAR रडार जैसे रडार लगे हैं. यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है.

यह भी पढ़ें: कच्चे तेल से क्या-क्या चीजें बनती हैं, जानें डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 11:36 AM (IST)
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Indian Navy Warship INS Taragiri BrahMos Missile Ship
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