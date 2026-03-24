Baramati Bypolls: सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव में कौन खड़ा होगा? बारामती से आई चौंकाने वाली खबर

बारामती उपचुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता सुनील तटकरे ने आज (मंगलवार, 24 मार्च) को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अजित पवार की सीट रही बारामती विधानसभा में निर्विरोध चुनाव कराए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है. इसके लिए एनसीपी नेता विपक्षी सभी दलों से बात करेंगे.

दरअसल, महाराष्ट्र में पुणे की बारामती विधानसभा सीट और अहिल्यानगर की राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं. बारामती सीट से दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार विधायक थे और राहुरी सीट से बीजेपी के शिवाजी कारदिले विधायक थे. उनके निधन के बाद ये दोनों सीटें खाली हो गईं. 23 अप्रैल को यहां उपचुनाव की वोटिंग होनी है.

कांग्रेस आलाकमान और उद्धव ठाकरे से करेंगे बात

अब एनसीपी का प्लान है कि पार्टी के सीनियर नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे. साथ ही, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से भी बातचीत करेंगे. सुनील तटकरे ने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो प्रफुल्ल पटेल और मैं दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से बात करेंगे कि बारामती उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा न करें."

कांग्रेस ने कही थी उम्मीदवार उतारने की बात

शरद पवार की पार्टी ने ऐलान किया था कि बारामती से NCP-SP का उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा. इसपर हाल ही में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने का था कि अगर शरद पवार कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं तो बारामती के चुनाव मैदान में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि शरद गुट ने बिना किसी चर्चा के यह फैसला कैसे लिया?

बारामती उपचुनाव के लिए 7 अप्रैल तक नामांकन

जानकारी के लिए बता दें कि बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. इसके बाद 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है. 7 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी. 9 अप्रैल तक नाम वापसी लए जा सकते हैं. फिर 23 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को नतीजों का दिन होगा.

यानी 6 अप्रैल को यह तय हो जाएगा कि सुनेत्रा पवार निर्विरोध विधायक चुनी जाएंगी या फिर मतदान के जरिए फैसला होगा. 6 से 9 अप्रैल के बीच में NCP के पास मौका होगा कि अगर कोई दल उम्मीदवार उतार भी देता है, तो उससे नाम वापसी का आग्रह किया जा सके.