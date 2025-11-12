सोचो आप नाव में बैठे हों और चारों ओर पानी ही पानी है. अचानक झट से एक बड़ा सा सांप पानी से निकलता है और किसी को खींचकर अंदर ले जाता है. डर नहीं लगता क्या? बिल्कुल फिल्म जैसा सीन! लेकिन यह कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि असली जिंदगी की घटना थी. इंडोनेशिया में ऐसा ही एक डरावना हादसा हुआ, जब एक विशाल अजगर ने एक आदमी को नाव से खींच लिया. फिर जो हुआ, वो देखकर सबके होश उड़ गए. इस घटना का वीडियो भी बना और अब यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हालांकि वीडियो देखकर आप विचलित हो सकते हैं इसलिए इसे शेयर नहीं किया जा रहा है.

इंडोनेशिया में अजगर ने किया टूर गाइड पर हमला!

इंडोनेशिया में हेरू नाम के एक गाइड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जहां वो कुछ लोगों के साथ नाव में बैठकर नदी के बीच घूम रहा था इस दौरान उसने पानी में झुककर देखने की कोशिश की, कि पानी में तैरती यह चीज क्या है लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो खतरनाक दरिंदा था. इतने में अचानक पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा अजगर निकल आया और उसने झट से हेरू को पकड़ लिया और नाव से नीचे खींच लिया. सब लोग डर गए. कुछ देर तक हेरू पानी के नीचे गायब रहा. फिर वह ऊपर आया, लेकिन अजगर ने उसे छोड़ने की बजाय और कसकर जकड़ लिया.

पानी में गाइड को खींच ले गया खूंखार दरिंदा

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार अजगर ने पहले हेरू के पेट के चारों ओर अपने शरीर को लपेटा. फिर धीरे-धीरे उसकी गर्दन और हाथों तक पहुंच गया. हेरू पानी में जोर-जोर से छटपटाने लगा. बाकी लोग भी चिल्लाने लगे. वे जल्दी से हेरू को बचाने के लिए कूद पड़े. एक ने तो अजगर का सिर तक पकड़ लिया और दूसरे ने उसकी पूंछ. सब मिलकर हेरू को छुड़ाने की कोशिश करने लगे.

लाख कोशिशों के बाद अजगर से छुड़ाया गया शख्स

थोड़ी देर में सबकी मेहनत रंग लाई. उन्होंने हेरू को अजगर के शिकंजे से आजाद करा लिया इसके बाद हेरू चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया और उसके बाद सबने अजगर को पकड़ लिया ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके. फिर उसे नाव पर लाया गया वहां सबने उसके साथ कुछ तस्वीरें लीं और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया.

यूजर्स के भी खुले रह गए मुंह

वीडियो को देखकर यूजर्स भी हैरान रह गए. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा...पानी में हाथ डालने की जरूरत क्या थी. एक और यूजर ने लिखा...अजगर जिस जगह हों वहां नाव लेकर जाना ही नहीं चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मगरमच्छ एक बार के लिए नाव के पास नहीं आते, लेकिन अजगर ऐसा कर देते हैं.

