देश के कई हिस्सों में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर भी गैस की कमी से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, तो कहीं इंडक्शन या दूसरे जुगाड़ से काम चला रहे हैं. इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है, जो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. यह वीडियो चेन्नई की एक कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां काम करने वाले मजदूर गैस खत्म होने के कारण देसी तरीके से खाना बनाने लगे.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ नजर आता है. वह बताता है कि यह चेन्नई की एलटी कंपनी है और यहां गैस सिलेंडर पूरी तरह खत्म हो गया है. इसके बाद दिखाता है कि वहां काम करने वाले मजदूर लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बना रहे हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कई मजदूर लाइन में चूल्हे लगाकर खाना बना रहे हैं. ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के बताए जा रहे हैं.

गैस न होने की वजह से उन्होंने पुराने देसी तरीके अपनाते हुए लकड़ी और कोयले की मदद से चूल्हा जलाया और उसी पर खाना तैयार कर रहे हैं. वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति वहां खाना बना रहे एक मजदूर से मजाक-मजाक में पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है. इस पर वह मजदूर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अच्छा लग रहा है और मजाक में कहता है कि यह मोदी जी का गिफ्ट है. उसके इस जवाब पर आसपास मौजूद लोग हंसते भी नजर आते हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इसे शेयर कर रहे हैं और अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग मजदूरों की मजबूरी की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके जुगाड़ और मेहनत की तारीफ भी कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो को लेकर सरकार और गैस सप्लाई सिस्टम पर सवाल भी उठा रहे हैं, कहा जा रहा है कि चेन्नई से सामने आए इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां गैस खत्म होने के बावजूद मजदूरों ने देसी चूल्हा बनाकर अपना खाना तैयार कर लिया.

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