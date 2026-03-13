नन्हे हाथों से पिता की मदद कराती दिखी बेटी, वीडियो वायरल हुआ तो इमोशनल हो गए यूजर्स

सोशल मीडिया पर आजकल बच्चों के कई मासूमियत भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो देखने वाले को भी इमोशनल कर देते हैं. वहीं इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक बहुत प्यार और दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाती नजर आ रही है. मासूमियत से भरा यह पल लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया. वहीं इस वीडियो पर लोग कई तरह के प्यार भरे इमोशनल कमेंट्स भी कर रहे हैं.



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कुछ खास नहीं, बस एक मासूम बेटी अपने पिता की मदद कर रही है। pic.twitter.com/oGN6zOiSTb — I.P. Singh (@IPSinghSp) March 11, 2026

नन्हे हाथों से पिता की काम में मदद कराती दिखीं बेटी



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @IPSinghSp नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो के साथ शेयर करने वाले ने कैप्शन में लिखा कुछ खास नहीं बस एक मासूम बेटी अपने पिता की मदद कर रही है. वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी अपनी बेटी को अपने पीछे बास्केट में बिठाकर बागान में से फ्रूट तोड़ रहा होता है. जैसे ही वह आदमी फ्रूट तोड़ता है उसके बाद अपनी बेटी को पीछे देता है और उसकी बेटी उसी बास्केट में फ्रूट्स को डाल देती है. बच्ची के छोटे-छोटे हाथों से काम करने का अंदाज और पिता के साथ उसका लगाव लोगों को काफी भावुक कर रहा है. वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि पिता और बेटी के रिश्ते की खूबसूरती है.



सोशल मीडिया पर इमोशनल हुए लोग



यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी बहुत इमोशनल नजर आए. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया बहुत ही प्यार वीडियो है. इस बच्ची को भगवान लंबी उम्र दे. वहीं दूसरे ने कहा पिता को मदद से ज्यादा अपनी बेटी की कंपनी चाहिए थी. एक दूसरे यूजर ने लिखा आज का सबसे खूबसूरत वीडियो. वहीं किसी ने लिखा बच्ची बहुत मेहनती है. एक यूजर ने कमेंट किया यह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि उसके पास इतनी प्यारी बेटी है.

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