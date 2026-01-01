Punjab News: पंजाब के तरन तारन से एक चौंकाने वाली घटना की खबर सामने आ रही है, जिसने लोगों के बीच बुरी तरह हलचल मचा दी है. तरन तारन में समलैंगिक रिश्ते का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक लड़की को उसकी ही सहेली भगा ले गई. वे दोनों आपस में शादी करना चाहती थीं. लड़की के माता-पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

शादी से पहले लड़की को भगा ले गई सहेली

बता दें कि यह मामला तरन तारन के मोहल्ला मुरादपुरा का है. यहां 14 जनवरी को लखविंदर कौर नाम की लड़की की शादी होने वाली थी और परिवार की ओर से बड़े चाव से तैयारियां की जा रही थीं. परिवार ने बाकायदा सभी को शादी के कार्ड भी बांट दिए थे. परिवार का आरोप यह है कि शादी से कुछ दिन पहले ही लखविंदर कौर की सहेली सुनीता उसे भगा ले गई है. उन्होंने यह आरोप लगाया कि सुनीता लखविंदर कौर की शादी किसी और से नहीं होने देना चाहती और उससे खुद शादी करना चाहती है.

परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई

परिवार ने यह बताया कि सुनीता और लखविंदर कौर ने 9वीं से 12वीं क्लास तक साथ पढ़ाई की है और सुनीता लखविंदर से शादी करना चाहती है. उन्होंने यह बताया कि दोनों लड़कियां बालिग हैं. परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है और साथ ही परिवार के लोग भी इस घटना के बाद बुरी तरह सदमे में है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: अमृतसर में बवाल! दोस्तों ने दो सगे भाइयों पर दागी गोलियां, एक की मौत, जानें क्या है मामला?

पंजाब: नशा तस्कर की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत एक्शन