Punjab News: पंजाब के अमृतसर में दोस्तों ने ही दो सगे भाइयों पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपियों ने मृतक की छाती से पिस्तौल सटाकर सीधी गोली मारी. इसके बाद उसके भाई के पैर में भी गोली मारी गई.

इस तरह हुई वारदात

पुलिस के मुताबिक, सभी युवक एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं. कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी. मामला सुलझाने के इरादे से दोनों पक्ष एक जगह इकट्ठा हुए थे, लेकिन बातचीत के दौरान ही फायरिंग की घटना हो गई.

फायरिंग में घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस द्वारा गोली चलाने वाले युवकों की तलाश की जा रही है. मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी

अमृतसर के गांव बल कलां में 5-6 दिन पहले कुछ युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ था. इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश बन गई थी. इसी मामले को लेकर मंगलवार शाम को दोनों पक्षों के युवक गांव के ही जंज घर में इकट्ठा हुए. पहले दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही.

पिस्तौल निकालकर गोली मारी

कुछ समय बाद एक पक्ष के युवकों ने अचानक पिस्तौल निकालकर सामने वाले पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान दो सगे भाइयों - सिमरनजीत सिंह (22) और काबल सिंह - को गोलियां लगीं. काबल सिंह ने बताया कि आरोपियों ने सिमरनजीत की छाती में गोली मारी, जबकि उसके पैर में फायर किया गया.

आस-पास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. इसके बाद दोनों को घायल अवस्था में अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिमरनजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया. दूसरी ओर काबल सिंह का इलाज जारी है.

आरोपियों ने 5 राउंड फायर किए

घायल युवक काबल सिंह ने पुलिस के पास बयान दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने दोस्त और भाई के साथ जंज घर में मौजूद था. उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आरोपियों के पास पिस्तौल है. छोटी सी कहासुनी के दौरान ही सनी और हैप्पी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों द्वारा 5 राउंड गोलियां चलाई गईं. इस दौरान सिमरनजीत को बिल्कुल करीब से छाती से सटाकर गोली मारी गई.

केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी- ASI

ASI जोगिंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि 5-6 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश के कारण यह वारदात अंजाम दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है और घायल युवक के बयान दर्ज किए गए हैं. FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.