पंजाब: नशा तस्कर की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत एक्शन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत मुक्तसर साहिब जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी के तहत हलका मलोट के गांव अबुल खराना में एक नशा तस्कर द्वारा अवैध रूप से बनाई गई इमारत को कानूनी प्रक्रिया के तहत तहस-नहस कर दिया गया.

यह कार्रवाई पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की स्पष्ट अभिव्यक्ति है. 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत अबुल खराना गांव में की गई यह कार्रवाई जिले के नशा तस्करों के लिए कड़ी चेतावनी है. संदेश साफ है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. चाहे तस्कर कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून सबके लिए समान है.

स्थानीय लोगों ने की सराहना

पंजाब सरकार और जिला प्रशासन द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्थानीय लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है. जिला श्री मुक्तसर साहिब के हल्का मलोट में आने वाले गांव अबुल खराना के निवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के कार्य से गांव में सामाजिक सुधार होगा और नशे के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा. ग्रामीणों ने कहा कि यह कार्रवाई युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी साबित होगी. नशे की लत से कई युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है और ऐसी सख्त कार्रवाई से तस्करों में डर पैदा होगा.

अवैध तरीके से बनाया गया था भवन

इस मौके पर जिला प्रशासन ने बताया कि यह भवन अवैध तरीके से बनाया गया था. यह मामला DDPO द्वारा पुलिस के ध्यान में लाया गया. जांच के दौरान सामने आया कि मनिंदर सिंह उर्फ मनी, निवासी अबुल खराना के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 07 अलग-अलग मामले दर्ज हैं. यह दर्शाता है कि आरोपी एक पुराना नशा तस्कर है. सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया गया. मौके पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की पूरी मदद ली गई. यह सुनिश्चित किया गया कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो.

SSP ने दिया स्पष्ट संदेश

इस संबंध में श्री अभिमन्यु राणा (IPS), SSP श्री मुक्तसर साहिब ने कहा कि पंजाब सरकार के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार जिले में 'मिशन वार अगेंस्ट ड्रग्स' के तहत व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया, "नशे की काली कमाई से जो भी व्यक्ति संपत्ति बनाएगा, उसकी संपत्ति कानून के मुताबिक कुर्क या ध्वस्त की जाएगी. यह केवल शुरुआत है, आगे और भी कड़ी कार्रवाई होगी." SSP ने जिलावासियों से अपील की कि यदि किसी के पास मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में कोई जानकारी हो तो वे बिना किसी डर के पुलिस को सूचित करें.

उन्होंने आश्वासन दिया, "सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए पुलिस और जनता का संयुक्त सहयोग बहुत जरूरी है. अकेले पुलिस इस समस्या से नहीं निपट सकती.

पंजाब में नशे की गंभीर समस्या

पंजाब में नशे की समस्या काफी गंभीर रही है. युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ी है, जिससे कई परिवार बर्बाद हुए हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने सत्ता में आने के बाद नशे के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है. 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान इसी का हिस्सा है. सरकार की नीति साफ है कि नशे की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा या ध्वस्त किया जाएगा. यह कार्रवाई न केवल तस्करों को दंडित करती है बल्कि उनकी आर्थिक ताकत को भी कमजोर करती है. जब तस्करों की संपत्ति नष्ट होती है तो दूसरे तस्करों को भी सबक मिलता है.

युवाओं के भविष्य की चिंता

पंजाब सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता है. नशे की लत ने कई प्रतिभाशाली युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है. सरकार न केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बल्कि नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए पुनर्वास केंद्र भी चला रही है. उद्देश्य है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और उन्हें उत्पादक जीवन जीने का मौका मिले. यह केवल एक शुरुआत है. पंजाब सरकार और श्री मुक्तसर साहिब के जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.जिन लोगों ने नशे की काली कमाई से संपत्ति बनाई है, उन सभी पर नजर रखी जा रही है. जल्द ही और भी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं.

यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब नशा मुक्त नहीं हो जाता. सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और इसे जीतकर ही दम लेगी.